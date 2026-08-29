Combaten incendio forestal en el Cerro de las Mitras en Nuevo León
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El siniestro se registra a la altura de la colonia San Pedro 400 en el ayuntamiento de San Pedro Garza García
Un incendio forestal en la parte baja del Cerro de las Mitras movilizó a elementos de Protección Civil de Nuevo León.
El siniestro se registra a la altura de Cobre y Estaño en la colonia San Pedro 400 en el ayuntamiento de San Pedro Garza García.
De acuerdo con los primeros informes lo que se está consumiendo en la zona es maleza, por lo que elementos de Bomberos Nuevo León y PCNL se trasladaron al sitio para combatir el fuego.
Además, se sumó a las labores un helicóptero de Protección Civil del estado.
Por otra parte, este sábado se reanudaron las labores en el incendio forestal registrado en el ayuntamiento de Hidalgo. Al momento se tiene ubicado que se mantiene activo en el Cerro de las Minas, donde la vegetación afectada principalmente es palma, lechuguilla, sotol y matorral bajo.