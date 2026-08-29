Combaten incendio forestal en el Cerro de las Mitras en Nuevo León

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    Combaten incendio forestal en el Cerro de las Mitras en Nuevo León
    Incendio Forestal en el cerro de las Mitras, Nuevo León CORTESÍA

El siniestro se registra a la altura de la colonia San Pedro 400 en el ayuntamiento de San Pedro Garza García

Un incendio forestal en la parte baja del Cerro de las Mitras movilizó a elementos de Protección Civil de Nuevo León.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/moviliza-avistamiento-de-oso-en-colonia-al-sur-de-monterrey-videos-GC23121153

El siniestro se registra a la altura de Cobre y Estaño en la colonia San Pedro 400 en el ayuntamiento de San Pedro Garza García.

De acuerdo con los primeros informes lo que se está consumiendo en la zona es maleza, por lo que elementos de Bomberos Nuevo León y PCNL se trasladaron al sitio para combatir el fuego.

Además, se sumó a las labores un helicóptero de Protección Civil del estado.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/samuel-garcia-anuncia-nuevo-polo-industrial-en-la-aduana-colombia-tras-gira-por-texas-es-un-paraiso-fiscal-FC23123071

Por otra parte, este sábado se reanudaron las labores en el incendio forestal registrado en el ayuntamiento de Hidalgo. Al momento se tiene ubicado que se mantiene activo en el Cerro de las Minas, donde la vegetación afectada principalmente es palma, lechuguilla, sotol y matorral bajo.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

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