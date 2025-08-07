¿Cómo serán las medidas de seguridad para las credenciales electorales?

México
/ 7 agosto 2025
    ¿Cómo serán las medidas de seguridad para las credenciales electorales?
    Arturo Castillo informa sobre medidas de seguridad en credenciales electorales FOTO: CUARTO OSCURO | Victoria Valtierra Ruvalcaba

El presidente de la Comisión del Registro Federal de Electores afirmó que se buscará hacer a las credenciales infalsificables

El 7 de agosto se reportó que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó el nuevo modelo de credencial electoral.

Este nuevo modelo tendrá un diseño con mayores factores de seguridad para prevenir robo y falsificación.

‘Incluir recuadros con microtexto y elementos ópticamente variable; reemplazar las tintas de seguridad visibles e invisibles con tintas termocromáticas, termoactivas o infrarrojas, un diseño de seguridad de alta resolución, inclusión de una fotografía digital en el reverso de la credencial y la incorporación de un elemento táctil que facilite la identificación de la credencial para personas con debilidad visual’ comentó Arturo Castillo, consejero y presidente de la Comisión del Registro Federal de Electorales.

Arturo Castillo también comentó que el INE estará en un proceso de licitación para la contratación de la empresa que se encargue de la producción de credenciales.

Aseguró que se aprovechará para hacer ajustes a la credencial de elector, y así garantizar la integridad de los procesos electorales.

Informó que la credencial electoral mantendrá los elementos de control y lectura rápida. Tendrá un máximo de 650 caracteres para los datos de identificación, la denominación del código identificador OCR, compuesto por la sección y seguido del dato identificador único del titular.

Compartió que la credencial mantendrá los códigos de barra tradicionales, al igual que códigos bidimensionales QR de alta densidad para acceso rápido a los datos de credencial.

Argumentó que se buscará hacer a la credencial ‘prácticamente infalsificable’.

Destacó que ciudadanos han pedido al INE que la credencial de elector se incluya si la persona es donante de órganos, o si pertenece a grupo indígena.

Ante tales características, no se han dado afirmaciones oficiales, si las credenciales lo tendrán, pero afirmó que se tienen en consideración y discusión.

