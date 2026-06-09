Comparece el Senador Morón ante Fiscalía de Michoacán por caso Carlos Manzo

CDMX.- El senador de Morena, Raúl Morón, acudió a la Fiscalía de Michoacán para comparecer en calidad de testigo por las investigaciones relacionadas por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo. A su llegada, el legislador afirmó que acudió para contribuir al cierre del caso y evitar más especulaciones en torno al tema.

“A eso venimos, a cerrar ese tema ya porque creo que es importante que la sociedad, que Michoacán, se entere ya de manera clara, precisa, qué pasó el primero de noviembre y que dejen de especular, que dejen de juzgar con este tema porque creo que han sacado raja política y eso es muy complicado”, declaró. Morón sostuvo que no tiene conocimiento directo de los hechos investigados y aseguró que no estuvo presente en el lugar donde ocurrieron.

“Yo no soy testigo de nada, yo no estuve en el lugar, no conozco nada, no sé las motivaciones, sin embargo, creo que es pertinente ya cerrar el caso, por eso venimos aquí”, señaló. CUESTIONÓ MOTIVOS DEL CITATORIO El senador también cuestionó los motivos del citatorio al considerar que no tiene relación con el asunto, aunque indicó que el Fiscal estatal le informó que el llamado deriva de una denuncia presentada por la Presidenta Municipal, Grecia Quiroz, y el subsecretario de Gobernación, Juan Manzo. “Yo he dicho públicamente que no veo ninguna justificación para que nos citen a nosotros porque no tenemos nada que ver con el asunto”, expresó.

Asimismo, pidió que se hagan públicos los resultados de la investigación y recordó que existen más de 22 personas detenidas relacionadas con el caso.

COMPARECE DE MANERA VOLUNTARIA Respecto a su situación jurídica, destacó que el citatorio establece expresamente que comparece de manera voluntaria y como testigo.

“Nada más lo que hay que destacar es que en el citatorio está subrayado y con letras negritas que vengo en cantidad de libertad y como testigo”, afirmó.

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