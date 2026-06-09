Zócalo de CDMX sigue cercado pese a acuerdo con comerciantes

Ayer durante tres horas, locatarios del Centro Histórico bloquearon el Eje Central a la altura de avenida Juárez para demandar que se eliminara dicho cerco, ya que esto afectaba sus ventas y la movilidad de sus clientes. Por lo tanto, acordaron reducir el perímetro lo más cercano a la Plaza de la Constitución.

CDMX- La mañana de este martes amaneció en el mismo lugar el cerco de vallas metálicas que rodean a las calles aledañas al Zócalo de la Ciudad de México, contrario al acuerdo al que habían llegado comerciantes de la zona con autoridades locales.

Sin embargo, se mantienen tres accesos controlados en el mismo sitio para ingresar a la zona sur del Zócalo: sobre la calle Francisco I. Madero y Simón Bolívar; Tacuba y República de Brasil; así como Cinco de Febrero y Venustiano Carranza.

Aunado a ello, continúan los trabajos en lo que será el FIFA Fan Fest, por lo que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) mantienen una entrada limitada a la plancha. “Sólo ingresa personal de gobierno con credencial en la mano, no hay algún comercio abierto aquí adentro”.

ESTABLECIMIENTOS AFECTADOS

Durante un recorrido, se observó que hay afluencia de transeúntes sobre las calles Francisco I. Madero, así como por el circuito del Zócalo donde hay joyerías y restaurantes. Sin embargo, hay un menor número de personas sobre Isabel la Católica, Motolonia y Palma.

Sobre 16 de septiembre se observan algunos locales cerrados y otros con sus cortinas arriba, pero con poca gente. El mesero de una pizzería ofrece el menú a los pocos que se acercan, pero su local se mantiene vacío. “La valla no la han movido, ahí siguen los policías”, refirió.