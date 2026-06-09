Registran exportaciones de México a Estados Unidos mayor alza en 4 años

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    Registran exportaciones de México a Estados Unidos mayor alza en 4 años
    En los primeros cuatro meses de 2026, la exportación del país a EU contabilizó su tasa anual de crecimiento más elevada en cuatro años. Cuartoscuro

De enero a abril, el valor acumulado de las exportaciones logró un máximo histórico por 188 mil 723 millones de dólares

CDMX.- Entre un fuerte avance en las ventas durante el cuarto mes de 2026, de enero a abril, el valor acumulado de las exportaciones de México a Estados Unidos logró un máximo histórico por 188 mil 723 millones de dólares.

En los primeros cuatro meses de 2026, la exportación del país a EU contabilizó su tasa anual de crecimiento más elevada en cuatro años, al incrementarse 9.1 por ciento, según datos del Departamento de Comercio.

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La cifra de la exportación de enero a abril fue solo inferior al aumento de 18.7 por ciento de 2022 y viene precedida de 6.8 por ciento en el mismo lapso de 2025.

La dinámica de las exportaciones o ventas se dio a la par de un repunte de 14.9 por ciento en las importaciones provenientes de EU (compras), las cuales se ubicaron en 128 mil 613 millones de dólares, una nueva marca.

LOGRA MÉXICO SUPERÁVIT

La diferencia entre exportaciones a Estados Unidos e importaciones se reflejó en un superávit comercial para el País por 60 mil 110 millones de dólares, lo que significó una reducción de 1.7 por ciento anual respecto a los primeros cuatro meses del año pasado, cuando alcanzó valor nunca antes visto.

Además, el comercio bilateral entre México y EU aumentó 11.4 por ciento a contribuyó a que México se mantuviera como el principal socio de comercio con su vecino de América del Norte.

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El País siguió en el primer puesto como socio comercial de Estados Unidos en el primer cuatrimestre de 2026, con 317 mil 336 millones de dólares de intercambio bilateral, escoltado por Canadá, con 240 mil 895 millones.

En el tercer puesto se mantuvo China, con 117 mil 436 millones de dólares y Taiwán fue cuarto, con 111 mil 512 millones.

LOGRA MÉXICO PRIMER SITIO COMERCIAL

Las ventas de la economía mexicana a EU treparon 21.1 por ciento en abril pasado a 50 mil 692 millones de dólares, una variación que se convirtió en el mayor avance a tasa anual en 43 meses.

Exclusivamente en el cuarto mes de este año, México ocupó el primer sitio entre los socios comerciales de EU, con 86 mil 36 millones de dólares, acompañado por Canadá, con 64 mil 769 millones.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/aun-quedan-miles-de-boletos-para-el-mundial-en-reventa-reporta-financial-times-NH21264922

Solo en abril, China pasó a ocupar el cuatro lugar como socio de EU, con 29 mil 184 millones de dólares, pues Taiwán tomó el tercer puesto que era del gigante asiático.

Vale recordar que Estados Unidos, México y Canadá forman parte del T-MEC, el cual entró en vigor en julio de 2020 como el acuerdo que sustituyó al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), actualmente el acuerdo se encuentra en un proceso de renegociación.

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