Reportan daños menores por ‘Boris’ en Guerrero y Oaxaca

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    Reportan daños menores por ‘Boris’ en Guerrero y Oaxaca
    Tras su llegada, el sistema ocasionó un incremento del nivel del mar, oleaje elevado y mar de fondo. Cuartoscuro

La madrugada de este martes, “Boris” tocó tierra con vientos máximos sostenidos de 65 km/h y se degradó de tormenta tropical a depresión

CDMX.- “Boris” dejó afectaciones menores en siete municipios de Guerrero y seis de Oaxaca, incluidas inundaciones, interrupciones en el suministro eléctrico y caída de bardas.

En un comunicado, autoridades informaron del despliegue de 38 mil 877 elementos de la Defensa, Guardia Nacional y Marina para la atención y prevención de desastres.

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“En el recuento de daños, las afectaciones se concentran en siete municipios de Guerrero y seis de Oaxaca. De manera general, los efectos en ambas entidades consisten en encharcamientos viales, anegaciones urbanas, caída de bardas y desprendimientos de techos en estructuras ligeras, así como el ingreso temporal de agua en un mercado y zonas habitacionales, incidencias menores que fueron atendidas oportunamente.

INTERRUPCIONES AL SERVICIO ELÉCTRICO

“También se reportaron interrupciones momentáneas al suministro eléctrico que fueron restablecidas de inmediato por personal de la CFE”, detallaron.

La madrugada de este martes, “Boris” tocó tierra con vientos máximos sostenidos de 65 km/h y se degradó de tormenta tropical a depresión.

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Tras su llegada, el sistema ocasionó un incremento del nivel del mar, oleaje elevado y mar de fondo, por lo que se determinó el cierre preventivo de playas y puertos a la navegación menor en Oaxaca.

La Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional mantiene el Plan DN-III-E en fase preventiva con 33 mil 500 elementos, mil 500 vehículos, cinco helicópteros de la Fuerza Aérea Mexicana y nueve unidades de maquinaria pesada.

Los elementos realizan recorridos conjuntos en zonas de riesgo para brindar apoyo a la población.

MARINA ACTIVA PLAN

A este operativo se suma la Fuerza de Apoyo para Casos de Desastre (FACD), que permanece en alerta en el valle de México con mil 360 elementos, mientras que el Centro Estratégico Militar de Acopio cuenta con despensas, agua y enseres listos para su distribución.

La Secretaría de Marina activó el Plan Marina en su fase preventiva con 4 mil 17 elementos, 60 vehículos, 25 embarcaciones y 300 equipos especializados.

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El personal realiza recorridos, supervisa zonas vulnerables y verifica las condiciones de los refugios temporales para proteger a la población y su patrimonio.

“En materia de vías de comunicación, la SICT realizó trabajos de retiro de material por deslizamientos de tierra en la carretera Oaxaca-Tehuantepec (kilómetro 66+800) y en el tramo San Mateo-Río Hondo de la carretera Oaxaca-Puerto Ángel, con el objetivo de restablecer la movilidad segura”, añadió.

SEGUIRÁN LLUVIAS FUERTES: SMN

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que habrá lluvias de muy fuertes a fuertes en gran parte del país, con acentos en Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

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Las autoridades llamaron a evitar transitar por zonas inundadas o cruzar ríos y arroyos, mantenerse alerta ante señales de deslizamiento de laderas y, en caso de encontrarse en una zona de riesgo, acudir a un refugio temporal.

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