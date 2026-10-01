Compró Sonora pruebas COVID a empresa señalada por EU de ‘lavado’

El 13 de agosto de 2020, en Hermosillo, el organismo público descentralizado de Servicios de Salud de Sonora concretó la firma del contrato público SSS-CGSPES-AD-2020/CAAS/36/2020-132 con la empresa Holistic Wellwaves, S. de R.L. de C.V. para la adquisición de 18 mil “pruebas rápidas de tamizaje rápido COVID-19” a un precio unitario de 420 pesos, lo que sumó un monto total de 8 millones 769 mil 600 pesos.

En 2020, Servicios de Salud de Sonora adjudicó un contrato para la compra de 18 mil pruebas para la detección del COVID-19 a la empresa Holistic Wellwaves, S. de R.L. de C.V. por más de 8 millones de pesos. Seis años después, la compañía fue sancionada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos debido a sus vínculos con una red señalada de lavar dinero para el Cártel de Sinaloa (CS), de acuerdo con una revisión realizada por El Universal.

El documento fue suscrito por Alfredo de Jesús López Mercado, Coordinador General de Administración y Finanzas de los Servicios de Salud de Sonora, en representación del gobierno estatal, y por Marco Antonio Moreno Gómez Santelices, como representante legal de Holistic Wellwaves, S. de R.L. de C.V., quien también el pasado lunes fue sancionado y señalado por la OFAC de pertenecer a la red de lavado de dinero para el Cártel del Sinaloa.

El contrato se dio bajo la modalidad de adjudicación directa bajo el precepto legal que faculta a las dependencias a contratar sin licitación pública ante situaciones de emergencia, con el fin de adquirir reactivos de laboratorio para atender de manera urgente las necesidades derivadas de la contingencia sanitaria por COVID-19 en el estado y, conforme a lo pactado los insumos debían ser entregados entre el 13 de agosto y el 30 de septiembre de ese año.

El instrumento jurídico fue avalado con las firmas del Lic. Carlos Vicente Ortiz Arvayo, Director General de Administración, y del Dr. José Ricardo Espinoza Castro, Coordinador General de Servicios y Proyectos Estratégicos en Salud como testigos, así como de Francisco Antonio Duarte Mendoza, Jefe de Almacén como supervisor, y del Lic. Jesús José Larrazolo Carrasco, Director de Recursos Materiales.

Holistic Wellwaves fue fundada en 2019 por Moreno Gómez Santelices y tres personas más en Tijuana, Baja California, con el objeto social de “prestación de servicios de tratamientos o terapias de relajación, descanso y disfrute, ya sean de carácter recreativo o medicinales, aplicados por médicos o personal capacitado, incluyendo sin limitar, la aplicación de intravenosas vitaminadas y venta de concentrados de vitaminas”.

FISCALÍA ADJUDICÓ CONTRATOS POR MÁS DE 200 MDP

De acuerdo con una revisión a la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), la Fiscalía General del Estado de Baja California otorgó tres contratos durante 2024 a otra empresa sancionada por la OFAC también fundada por Moreno Gómez Santelices: Festivales Artistas Mobiliario Asesoría, S.A. de C.V.; los acuerdos con la fiscalía sumaron 2 millones 277 mil 198 pesos para servicios de redes sociales, publicidad en medios digitales y producción de material informativo sobre acciones de la dependencia.

En los documentos revisados, estos contratos aparecen a nombre de Promociones CHF de Baja California, S.A. de C.V., razón social que posteriormente cambió su denominación a Festivales Artistas Mobiliario Asesoría, S.A. de C.V., según el registro de movimientos realizados en el Registro Público de Comercio consultado por este diario.

Estos contratos se suman a los reportados el día de hoy por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI). Los acuerdos con la Fiscalía Estatal y los ayuntamientos de Tijuana, Playas de Rosarito y Tecate con la empresa Inteliproof Efficient, S. de RL de CV, también sancionada por las autoridades estadounidenses, suman más de 200 millones de pesos por suministro de uniformes, equipo táctico, sistemas de cómputo y software.

OFICIALÍA DE BAJA CALIFORNIA Y TECATE TAMBIÉN ADJUDICARON CONTRATOS

En la revisión realizada por esta casa editorial también se localizó un contrato para la realización del Foro Internacional de Transformación Digital para la Dirección de Agencia Digital, celebrado entre la Oficialía Mayor del Gobierno de Baja California y la empresa Wermak Publired, S.A. de C.V., señalada también por la OFAC de lavar dinero para el Cártel de Sinaloa y de formar parte de la red de “Moreno”.

Por otro lado, el muncipio de Tecate contrató Private Equity Baja, S.A.P.I. de C.V., señalada de pertenecer a la red de lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa para el servicio de asesoría, consultoría jurídica, fiscal y contable por 350 mil pesos.

LAS SANCIONES DE ESTADOS UNIDOS

El pasado 29 de septiembre la OFAC sancionó a 50 entidades y personas como parte de una acción contra dirigentes y operadores vinculados por las autoridades estadounidenses con el Cártel de Sinaloa. Entre las compañías designadas se encuentran Inteliproof Efficient, Festivales Artistas Mobiliario Asesoría, Wermak Publired, Holistic Wellwaves y Private Equity Baja, empresas que aparecen en las contrataciones públicas revisadas por este diario.

De acuerdo con el Departamento del Tesoro, estas empresas forman parte de una red relacionada con Marco Antonio Moreno Gómez Santelices, identificado como operador de lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa vinculado a Jesús González Lomeli, quien es identificado como socio de René Arzate García “La Rana”, jefe de plaza de la organización criminal en Tijuana, Baja California.