Comunidad indígena en Morelia bloquearon el acceso a planta de la CFE por daños ambientales

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Comunidad indígena en Morelia bloquearon el acceso a planta de la CFE por daños ambientales
    Comunidad Indígena de Michoacán a las afueras de la CFE en protesta por daño ambiental VANGUARDIA

Demandan ante la CFE los daños ambientales causados en la zona, quienes han perjudicado a las personas cercanas del lugar

Habitantes de la comunidad indígena del Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM) tomaron tres casetas y dos carreteras federales el día de hoy, 1 de septiembre del 2026, para exigir respuesta a sus demandas por daño ambiental de parte de la planta geotermoeléctrica Los Azufres.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/segundo-informe-de-gobierno-balance-de-seguridad-y-soberania-en-el-discurso-de-claudia-sheinbaum-OD23203793

En Morelia Michoacán, el dirigente de la organización indígena, Pavel Guzmán, informó que los bloqueos iniciaron a partir de las 9:30 horas y que permanecerán así hasta que no se llegué a un acuerdo con las autoridades estatales y federales.

Entre las casetas tomadas se encuentran las casetas de Zirahuén de la autopista Morelia-Lázaro Cárdenas, así como la de Taretan, en esa misma vía, junto a la de Panindìcuaro de la autopista Occidente, a unos 40 kilómetros de Morelia.

A palabras del propio Guzmán, se están bloqueando los accesos principales de la planta Los Azufres porque a la fecha, Comisión Federal de Electricidad (CFE), no ha reconocido los daños ambientales en toda la zona. El cual ya ha dejado a decenas de enfermos renales desde hace mas de tres décadas en distintas comunidades indígenas como San Matías el Grande y Jarácuaro.

“Hasta este mediodía no hemos recibido respuesta de autoridades de gobierno, pero esperaremos y de ser necesario de manera indefinida”, compartió Guzmán.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/apagon-en-quintana-roo-yucatan-y-chiapas-por-falla-en-lineas-de-transmision-OI23185209

Entra la demanda que se maneja, también se exige la liberación de la defensora de bosques Maria Cruz Paz Zamora, de la comunidad de Ocumichom, quien permanece en prisión desde hace mas de 21 meses por la desaparición de dos persona: Oscar Vargas Campos e Israel Vargas, ambos originarios del pueblo Santa Cruz.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Comunidades Indígenas
Medio Ambiente
Pueblos Indígenas

Localizaciones


Michoacán

Organizaciones


CFE

Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Selección de los editores
El asesor de Sheinbaum

El asesor de Sheinbaum
true

Andy tequilero: otra foto de una amistad de años

Sheinbaum rinde este 1 de septiembre su Segundo Informe de Gobierno desde Palacio Nacional, donde presenta los avances y retos de su administración.

Sheinbaum presenta su Segundo Informe de Gobierno en Palacio Nacional (VIDEO)
El INE rechazó el nuevo emblema de SOMOS al considerar que mantiene elementos que pueden generar identificación con símbolos de identidad nacional.

INE rechaza emblema de SOMOS y da 48 horas para presentar una nueva propuesta
Un canal de baja presión en el sureste mexicano y el ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe, originarán lluvias intensas e intervalos de chubascos.

Se aproxima diluvio de 72 horas de lluvia a México, tormentas intensas , granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h
Sheinbaum reabrió el registro del programa Jóvenes Construyendo el Futuro 2026, que ofrece un apoyo económico mensual de 9,582.47 pesos, cobertura del IMSS y capacitación laboral durante 12 meses.

Sheinbaum reabre registro para depositarle 9 mil 500 pesos al mes y otorgarle seguro del IMSS a hombres y mujeres mayores de edad; requisitos y cómo inscribirse
Apuesta. El catálogo de streaming se renueva en septiembre con historias que van desde el melodrama y la acción hasta el terror y la ciencia ficción.

Septiembre se llena de estrenos: del romance al terror, esto llega al streaming
La Leagues Cup 2026 tendrá un campeón de México: América, Monterrey, León y Toluca se disputan los dos boletos para la Final.

Semifinales Leagues Cup 2026: horarios y dónde ver Toluca vs León y América vs Rayados