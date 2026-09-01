Comunidad indígena en Morelia bloquearon el acceso a planta de la CFE por daños ambientales
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Demandan ante la CFE los daños ambientales causados en la zona, quienes han perjudicado a las personas cercanas del lugar
Habitantes de la comunidad indígena del Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM) tomaron tres casetas y dos carreteras federales el día de hoy, 1 de septiembre del 2026, para exigir respuesta a sus demandas por daño ambiental de parte de la planta geotermoeléctrica Los Azufres.
En Morelia Michoacán, el dirigente de la organización indígena, Pavel Guzmán, informó que los bloqueos iniciaron a partir de las 9:30 horas y que permanecerán así hasta que no se llegué a un acuerdo con las autoridades estatales y federales.
Entre las casetas tomadas se encuentran las casetas de Zirahuén de la autopista Morelia-Lázaro Cárdenas, así como la de Taretan, en esa misma vía, junto a la de Panindìcuaro de la autopista Occidente, a unos 40 kilómetros de Morelia.
A palabras del propio Guzmán, se están bloqueando los accesos principales de la planta Los Azufres porque a la fecha, Comisión Federal de Electricidad (CFE), no ha reconocido los daños ambientales en toda la zona. El cual ya ha dejado a decenas de enfermos renales desde hace mas de tres décadas en distintas comunidades indígenas como San Matías el Grande y Jarácuaro.
“Hasta este mediodía no hemos recibido respuesta de autoridades de gobierno, pero esperaremos y de ser necesario de manera indefinida”, compartió Guzmán.
Entra la demanda que se maneja, también se exige la liberación de la defensora de bosques Maria Cruz Paz Zamora, de la comunidad de Ocumichom, quien permanece en prisión desde hace mas de 21 meses por la desaparición de dos persona: Oscar Vargas Campos e Israel Vargas, ambos originarios del pueblo Santa Cruz.