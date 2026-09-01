Comunidad indígena en Morelia bloquearon el acceso a planta de la CFE por daños ambientales

Habitantes de la comunidad indígena del Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM) tomaron tres casetas y dos carreteras federales el día de hoy, 1 de septiembre del 2026, para exigir respuesta a sus demandas por daño ambiental de parte de la planta geotermoeléctrica Los Azufres.

En Morelia Michoacán, el dirigente de la organización indígena, Pavel Guzmán, informó que los bloqueos iniciaron a partir de las 9:30 horas y que permanecerán así hasta que no se llegué a un acuerdo con las autoridades estatales y federales.

Entre las casetas tomadas se encuentran las casetas de Zirahuén de la autopista Morelia-Lázaro Cárdenas, así como la de Taretan, en esa misma vía, junto a la de Panindìcuaro de la autopista Occidente, a unos 40 kilómetros de Morelia.

A palabras del propio Guzmán, se están bloqueando los accesos principales de la planta Los Azufres porque a la fecha, Comisión Federal de Electricidad (CFE), no ha reconocido los daños ambientales en toda la zona. El cual ya ha dejado a decenas de enfermos renales desde hace mas de tres décadas en distintas comunidades indígenas como San Matías el Grande y Jarácuaro.

“Hasta este mediodía no hemos recibido respuesta de autoridades de gobierno, pero esperaremos y de ser necesario de manera indefinida”, compartió Guzmán.