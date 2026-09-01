Segundo Informe de Gobierno: Balance de seguridad y soberanía en el discurso de Claudia Sheinbaum
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Analizamos el mensaje sobre seguridad, justicia y soberanía presentado en Palacio Nacional durante el Segundo Informe de Gobierno.
Este 1 de septiembre de 2026, desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la rendición de cuentas correspondiente a su Segundo Informe de Gobierno. Ante integrantes del Gabinete Legal y Ampliado, gobernadores, legisladores e invitados especiales, la mandataria nacional expuso un balance de los avances alcanzados en dos años de gestión, enfatizando que la tranquilidad social y el combate a la delincuencia avanzan a la par de la justicia y la dignidad institucional.
En su mensaje, la Jefa del Ejecutivo reafirmó la cohesión interna dentro del proyecto de la Cuarta Transformación, subrayando que la paz duradera no se logra mediante el uso desmedido de la fuerza del Estado, sino a través de la honestidad en el ejercicio público y la atención a las carencias sociales.
Los 4 ejes de la Estrategia Nacional de Seguridad
El informe detalló las acciones de pacificación aplicadas en el país, las cuales se fundamentan en cuatro pilares de intervención operativa y social:
Atención a las Causas: Despliegue de programas sociales y de bienestar destinados a la juventud y comunidades vulnerables para frenar la cooptación delictiva.
Consolidación de la Guardia Nacional: Fortalecimiento del cuerpo de seguridad ciudadana para garantizar la presencia institucional y la prevención en territorio nacional.
Inteligencia e Investigación: Priorización de labores de análisis estratégico e inteligencia operacional para desarticular grupos criminales de manera efectiva.
Coordinación Interinstitucional: Enlace continuo entre las Secretarías de Estado, la Fiscalía General de la República y los gobiernos de las entidades federativas.
Indicadores de incidencia delictiva y decomisos
La presentación incluyó métricas concretas que reflejan la tendencia a la baja en diversos delitos de alto impacto durante los primeros 23 meses de administración:
1. Homicidios dolosos: Se informó una reducción del 51 por ciento en el promedio diario de este delito respecto al inicio del gobierno.
2. Reducción de delitos de alto impacto: Se registró una baja general del 54 por ciento frente a las cifras del año 2018, disminuyendo modalidades como el robo de vehículo con violencia, robo a transportista y lesiones por arma de fuego.
3. Detenciones y aseguramientos: En este periodo, las fuerzas de seguridad detuvieron a más de 63 mil personas vinculadas a hechos delictivos, incluyendo a 207 objetivos prioritarios. Asimismo, se decomisaron 32 mil 824 armas de fuego y 519 toneladas de drogas.
4. Desmantelamiento de laboratorios: Se inhabilitaron 2,725 laboratorios clandestinos y zonas de concentración destinadas a la producción de sustancias sintéticas.
Justicia social, transformación y soberanía internacional
El discurso pronunciado en Palacio Nacional enfatizó que la seguridad es el resultado directo del acceso a la justicia y del bienestar social. La Presidenta destacó que el modelo de gobierno actual garantiza las libertades ciudadanas, la libertad de expresión y el respeto pleno a los derechos humanos sin recurrir a actos de represión.
En el plano de las relaciones exteriores, se reafirmó la disposición de mantener la cooperación y el diálogo bilateral, especialmente en los acuerdos compartidos de seguridad con Estados Unidos. Sin embargo, la mandataria dejó en claro que la colaboración internacional se realiza bajo el estricto respeto a la soberanía, señalando que la independencia nacional y la dignidad del país no son negociables bajo ninguna circunstancia.