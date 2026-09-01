Segundo Informe de Gobierno: Balance de seguridad y soberanía en el discurso de Claudia Sheinbaum

Este 1 de septiembre de 2026, desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la rendición de cuentas correspondiente a su Segundo Informe de Gobierno . Ante integrantes del Gabinete Legal y Ampliado, gobernadores, legisladores e invitados especiales, la mandataria nacional expuso un balance de los avances alcanzados en dos años de gestión, enfatizando que la tranquilidad social y el combate a la delincuencia avanzan a la par de la justicia y la dignidad institucional.

En su mensaje, la Jefa del Ejecutivo reafirmó la cohesión interna dentro del proyecto de la Cuarta Transformación, subrayando que la paz duradera no se logra mediante el uso desmedido de la fuerza del Estado, sino a través de la honestidad en el ejercicio público y la atención a las carencias sociales.

Los 4 ejes de la Estrategia Nacional de Seguridad

El informe detalló las acciones de pacificación aplicadas en el país, las cuales se fundamentan en cuatro pilares de intervención operativa y social:

Atención a las Causas: Despliegue de programas sociales y de bienestar destinados a la juventud y comunidades vulnerables para frenar la cooptación delictiva.

Consolidación de la Guardia Nacional: Fortalecimiento del cuerpo de seguridad ciudadana para garantizar la presencia institucional y la prevención en territorio nacional.

Inteligencia e Investigación: Priorización de labores de análisis estratégico e inteligencia operacional para desarticular grupos criminales de manera efectiva.