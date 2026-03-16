Con fiestas, posadas y música, el CJNG hizo su base social, según la narconómina de ‘El Mencho’

Generar una base social le costó al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) 2.6 millones de pesos en diciembre del año pasado, en comidas, posadas, dulces, piñatas, ayudas, cabalgatas, bandas de música, misas y flores para San Judas Tadeo en diferentes municipios de Jalisco, su principal bastión.

Documentos de la narconómina de “El Mencho”, obtenida por EL UNIVERSAL tras la caída del capo michoacano en Tapalpa, revelan que el grupo criminal destinó al menos un millón de pesos en comidas de Navidad para niños, 250 mil pesos en posadas y 41 mil 468 pesos en piñatas y dulces en localidades como Autlán de Navarro, El Grullo, Cabo Corrientes y Tomatlán, una de sus zonas de mayor influencia.

TE PUEDE INTERESAR: Sube 64% vandalismo a vías férreas en 2025; Coahuila es segundo lugar

Para peregrinos, el llamado cártel de las cuatro letras aportó 419 mil pesos y 100 mil pesos más para “flores para San Juditas”, el santo patrono de las causas difíciles y al que “El Mencho” se encomendaba, de acuerdo con las imágenes religiosas encontradas por este diario en la cabaña 39 del Country Club, su última guarida.

Según los registros contables a mano, el CJNG apoyó con 6 mil pesos a Casa San Judas, una asociación civil del estado de Jalisco dedicada a la atención de personas con problemas de adicciones y alcoholismo.

En una de las listas se reportan 10 mil pesos por “misas del mes [diciembre]” y un pago de 30 mil pesos de “evento padre Tonaya”, un municipio de la Sierra de Amula, Jalisco, donde en febrero del año pasado fue recapturado Abraham Oseguera Cervantes, “Don Rodo”, hermano de “El Mencho”, considerado operador financiero del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Las peregrinaciones, misas y flores a San Judas Tadeo revelan la devoción católica de los principales jefes del CJNG, a quienes se les han encontrado altares dedicados a figuras como la Virgen de Guadalupe y San Chárbel, entre otros.

Y las ayudas económicas a la población son indispensables en las nóminas de los grupos criminales que operan en México, pues con ellas se genera una base social que se convierte en sus escudos de primer contacto contra las operaciones de las autoridades federales.

En su caso, la organización delictiva fundada por “El Mencho” tiene bien identificadas las carencias y necesidades de la población de los municipios que controlan en el estado de Jalisco.Pues en la narconómina de “El Mencho” se registran 100 mil pesos de apoyo a una señora por “derrame cerebral” y 8 mil 800 pesos de “ayudas hemodiálisis”.

Hombres, mujeres y niños que reciben ayudas económicas son utilizados por los grupos criminales para evitar el ingreso de las fuerzas del orden a los territorios que controlan.

El caso más reciente se registró en mayo de 2025, cuando en un operativo de la Marina-Armada para detener a Abraham Jesús Ambriz Cano, alias “Yogurt”, jefe regional del CJNG en la zona limítrofe de Michoacán, Jalisco y Colima, pobladores de Huitzontla, municipio de Chinicuila, Michoacán, cavaron zanjas en caminos de terracería e intentaron cerrar las vías de acceso a la comunidad indígena, facilitando su escape.

En el documento también se incluyen apoyos médicos, como uno de 60 mil pesos para “operación muchacho Mario”, con fecha del 22 de diciembre de 2025, así como para esposas de los integrantes del grupo criminal en reestructura, luego del abatimiento de su líder en un operativo del Ejército y de la Guardia Nacional en el municipio de Tapalpa.

En las listas contables también se señalan montos de 5 mil a 45 mil pesos en cabalgatas, un ejemplo de ello es la realizada ese mes en la localidad rural Alcíhuatl, municipio de Villa Purificación.

Esta comunidad, en la sierra jalisciense, es conocida por ser la sede del Hospitalito, el centro de salud donde el capo Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, se llegó a atender de los problemas de salud que padecía.

En julio de 2020, EL UNIVERSAL publicó que el michoacano ordenó equipar el inmueble para tratarse la enfermedad renal que le aquejaba y que deterioró su salud en los últimos años.

Una erogación de 25 mil pesos por “funeral muchacho de choke [sicario]”, asentada el 21 de diciembre de 2025 en la lista titulada Gastos de Cocula, sugiere que el Cártel Jalisco Nueva Generación paga los servicios funerarios a sus elementos caídos en combate, como una especie de prestación en una empresa.

El grupo criminal también destina importantes cantidades para juguetes, despensas, oficinas de halcones, comida, transporte y para bandas de música, todo con un solo fin: generar base social para el desarrollo de sus actividades delictivas.

En la narconómina de “El Mencho” se reportan gastos por más de medio millón de pesos en “bandas tocadas” en el municipio de El Grullo, donde también hace aportaciones para el comedor comunitario utilizado por las personas de escasos recursos económicos.

Desde el pasado 26 de febrero, EL UNIVERSAL ha publicado una serie de reportajes sobre documentos localizados por El Gran Diario de México en uno de los escondites de Nemesio Oseguera, que dan cuenta del pago a distintas autoridades, como policías, funcionarios y personal del propio cártel como halcones, sicarios y hackers.

Apoyo a la comunidad

El CJNG gastó más de 2 millones de pesos en las necesidades y diversión de habitantes de algunos municipios.

FECHA ... DESCRIPCIÓN ... MONTO

Diciembre 2025 ... Comida niños Navidad ... 1,057,790 pesos

Diciembre 2025 ... Posadas 2025 ... 230,000 pesos

Diciembre 2025 ... Bandas tocadas ... 533,000 pesos

Diciembre 2025 ... De los peregrinos ... 419,000 pesos

Diciembre 2025 ... Señora derrame ... 100,000 pesos

Diciembre 2025 ... Operación muchacho ... 60,000 pesos

Diciembre 2025 ... Flores San Juditas ... 50,000 pesos

Diciembre 2025 ... Flores San Juditas ... 50,000 pesos

Diciembre 2025 ... Cabalgata Alcíhuatl ... 45,000 pesos

Diciembre 2025 ... Piñatas y dulces ... 41,468 pesos

Diciembre 2025 ... Comedor comunitario ... 11,900 pesos

Diciembre 2025 ... Misas del mes ... 10,000 pesos

Diciembre 2025 ... Hemodiálisis ayudas ... 8,800 pesos

Diciembre 2025 ... Evento padre Tonaya ... 30,000 pesos

Diciembre 2025 ... Casa San Judas ... 1,500 pesos

Diciembre 2025 ... Casa San Judas ... 1,500 pesos

Diciembre 2025 ... Funeral muchacho ... 25,000 pesos

Diciembre 2025 ... Casa San Judas ... 1,500 pesos

Diciembre 2025 ... Casa San Judas ... 1,500 pesosTotal: 2,677,958 pesos Narconómina de “El Mencho”.

El dato

* El CJNG destina importantes cantidades para juguetes, despensas, oficinas de halcones, comida, transporte y para bandas de música.