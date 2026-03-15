Sube 64% vandalismo a vías férreas en 2025; Coahuila es segundo lugar

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México
/ 15 marzo 2026
    Sube 64% vandalismo a vías férreas en 2025; Coahuila es segundo lugar
    El vandalismo en contra de trenes alcanzó su mayor nivel desde 2020, de acuerdo con la Attrapi. Reforma

Cifras federales revelan que el año pasado se reportó un fuerte incremento, alcanzando su mayor pico desde 2020

CDMX.- El año pasado, el vandalismo a las vías de tren en el País registró un alza anual de 64 por ciento, su cifra más alta desde 2020.

De acuerdo con el reporte “Pulso ferroviario: operación y seguridad 2025”, publicado por la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (Attrapi), se registraron 638 reportes.

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De ese total, 55.64 por ciento (es decir, 355) corresponde a componentes de vías; mientras que 23.33 por ciento (168) es por obstrucción y 18.3 por ciento (115) a componentes de señales.

Los meses en los que más vandalizaron las vías fueron marzo, con 76 reportes; agosto, con 67; y diciembre, con 63.

$!Sube 64% vandalismo a vías férreas en 2025; Coahuila es segundo lugar

En lo que respecta al vandalismo a los trenes como tal, durante 2025 se contabilizaron 8 mil 633 reportes, 2.37 por ciento anual más.

En este rubro, la categoría con mayor número de reportes fue la de cierre de angulares (que obliga a parar de emergencia el tren), con 4 mil 222, equivalente a 48.91 por ciento del total, seguida por el rubro de material rodante, con 3 mil 210, es decir, 37.18 por ciento.

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Los cierre de angulares, se dieron sobre todo en Guanajuato, con 864 reportes; Coahuila, con 762; Aguascalientes, con 583; y Jalisco, con 436.

Los reportes de vandalismo en el Sistema Ferroviario Mexicano se dividen en dos categorías: vandalismo al tren, 93.12 por ciento del total de reportes en 2025, y vandalismo en vía, con 6.88 por ciento.

$!Coahuila destacó como uno de los estados con más contratiempos en el sistema férreo.
Coahuila destacó como uno de los estados con más contratiempos en el sistema férreo. Cuartoscuro

En 2025, se presentaron 9 mil 271 reportes de vandalismo a trenes, 5.09 por ciento anual más.

Los estados con mayor número de reportes de vandalismo durante 2025 fueron Guanajuato, con mil 741 (18.78 por ciento del total); seguido por Coahuila, con mil 633 (17.61 por ciento); así como Jalisco, con 828 (8.93 por ciento); Aguascalientes, con 821 (8.86 por ciento); y Tlaxcala, con 767 (8.27 por ciento).

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“En conjunto, estas cinco entidades concentraron 62.45 por ciento de los actos vandálicos reportados en el Sistema Ferroviario Mexicano durante el periodo analizado”, destacó el organismo descentralizado del Gobierno federal creado en la actual Administración y sectorizado a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

La Agencia de Trenes explicó que se consideran actos de vandalismo la suma de todos aquellos reportes que incluyen: apertura de unidades, cierre de angulares, intervención en material rodante, presencia de personas ajenas, tren dividido, vandalismo a aparatos de vía, a componentes de señales y de vía, así como obstrucción de vía.

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