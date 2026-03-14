Caen tres ligados al CJNG en Huixtla; los relacionan con homicidios recientes en la región

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/ 14 marzo 2026
    Caen tres ligados al CJNG en Huixtla; los relacionan con homicidios recientes en la región
    Los tres hombres, junto con la droga, las armas y los vehículos, quedaron a disposición del Ministerio Público. ESPECIAL
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por El Universal

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Autoridades los vinculan con hechos violentos de febrero, entre ellos el asesinato del creador de contenido ‘El Chabelo’ y la agresión a un periodista

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIS.- Tres presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que operaban en el municipio de Huixtla, en la costa de Chiapas, fueron detenidos por elementos de la Policía Estatal y Municipal en posesión de droga, armas y motocicletas, y son señalados por su presunta relación con homicidios registrados semanas atrás.

La Secretaría de Seguridad Pública informó que, durante un patrullaje de rutina, fueron detenidos alias “El Conejo”, identificado como Huilver, así como dos hombres más de nombre Cristofer y Avisaí, a quienes ubicó como ligados a esa organización criminal.

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De acuerdo con el reporte, a los detenidos se les aseguraron dos armas cortas calibre 9 milímetros, un arma corta calibre .380 y cartuchos útiles, además de diversas dosis de presuntas sustancias ilícitas.

Entre lo asegurado se reportaron 36 envoltorios con cristal, 18 de crack y 16 envoltorios con cannabis, así como dos motocicletas marca Italika.

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Los tres hombres, junto con la droga, las armas y los vehículos, quedaron a disposición del Ministerio Público, que en las próximas horas determinará su situación jurídica.

Como antecedente, se recordó que el 6 de febrero sicarios que se desplazaban en motocicleta asesinaron en un negocio de Huixtla al creador de contenido conocido como “El Chabelo”, quien había cobrado notoriedad por cuestionar al alcalde del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Régulo Palomeque Sánchez.

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Durante ese ataque resultaron gravemente heridos Fide Castro Morales y Ligny Simey Pérez, de 28 y 29 años, quienes fueron trasladados a un hospital.

En otro hecho ocurrido el 12 de febrero, cuatro hombres que viajaban en una camioneta doble cabina privaron de la libertad al periodista Epifanio López Robrero, a quien golpearon y posteriormente abandonaron sobre la carretera federal 200, en las inmediaciones del municipio de Tapachula.

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