$!Con homenaje, recuerda Tec de Monterrey legado de David Noel Ramírez Padilla

Luego se entregó una estrella luminosa de latón, una artesanía mexicana y los decálogos que escribió para todos los directores de la institución. También se hizo entrega de un árbol de naranjas que representa su legado de servicio.

Claudia Félix, vicepresidenta de la Región Centro Occidente, recordó que “(Él decía) Servir, servir y servir, y cuando te canses, seguir sirviendo”.

En un mensaje de sus nietas, dijeron que David Noel “siempre ponía las necesidades de todo mundo antes que las de él. Aunque lo hayas conocido un día, ayudó a mucha gente”.

Ricardo Saldívar, presidente del Consejo Directivo del Tec de Monterrey, aseguró que David Noel “era un hombre fuera de serie, un hombre entusiasta, que siempre sonreía, positivo, que podía conectar con todo tipo de personas en cualquier circunstancia, pero sobre todo un hombre de una pieza que inspiraba”.

Eva Garza Lagüera recordó que la experiencia de Ramírez Padilla dentro del Tec “le hizo también comprender que el Tec ha cambiado la vida de tantas personas”. Por su parte, Enrique Zambrano, consejero del Tec, aseguró que fue una persona sumamente generosa, “era un pensador práctico”.

Eugenio Garza, consejero del Tec, afirmó que “tenía esa capacidad única de inspirar a quienes lo rodeaban, no solo con sus palabras sino con su ejemplo”.

Magdalena, hija de David Noel, compartió que “no ha habido día que no nos digan o no me compartan: ‘Tu papá me ayudó para sacar esta beca, hizo que me graduara’”.

Para Mario Laborín, amigo de David Noel, fue “el mejor ser humano que he conocido en mi vida”.

Por su parte, José Antonio Fernández Carbajal, presidente del Consejo de Administración de FEMSA, compartió que David Noel “es el ejemplo y la inspiración para mucha gente, a mí me dejó mucha huella”.