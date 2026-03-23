Pide Sheinbaum a FGR investigar derrame de hidrocarburo en el Golfo de México

“Sí, hubo un derrame, como ustedes saben, de un barco que se están haciendo todavía todas las investigaciones y también le pedimos a la fiscalía también que pudiera intervenir, porque finalmente ya hay delito penal en este caso” , señaló.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este lunes que el derrame de hidrocarburo registrado en el golfo de México, que afectó costas de Tabasco y Veracruz, fue provocado por un barco y no por la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), y anunció que se solicitó la intervención de la Fiscalía para determinar responsabilidades.

El Gobierno mexicano había informado previamente que el vertido, detectado hace dos semanas, contaminó varios kilómetros del litoral en el sureste del país y que las autoridades mantenían labores de monitoreo para identificar su origen.

Al respecto, la mandataria mexicana subrayó que, aunque la empresa responsable aún no ha sido determinada, Pemex participa en las labores de limpieza.

“Entonces no es derrame de Pemex, pero Pemex está haciendo todo para la limpieza del océano y las playas. Entonces, están trabajando. Le pedí al director de Pemex (Víctor Rodríguez) que se fuera él personalmente a ver cómo está la situación y ver si se requieren más recursos para avanzar todavía más en la limpieza”, dijo Sheinbaum

Asimismo, mencionó que pudo haber un incidente menor vinculado a la refinería estatal Dos Bocas, aunque insistió en que el principal origen del derrame fue un buque.

“Lo principal fue un barco de una empresa que tuvo ese derrame y que Pemex está ayudando a limpiar”, afirmó.

Sheinbaum señaló que dependencias como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) participan en la investigación y atención del caso.

Además, indicó que la empresa responsable deberá reparar los daños causados.

“Puede haber un apoyo, pero la empresa tiene que resarcir evidentemente los daños”, sostuvo.

Finalmente, aseguró que su Gobierno dará seguimiento al caso, incluyendo el contacto con pescadores y afectados en la zona.