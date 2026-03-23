¿Quién es Mario Calzada?... el diputado del PRI exhibido en la mañanera por el uso irregular de concesiones de agua

Durante la conferencia matutina, el titular de la dependencia, Efraín Morales , explicó que la familia del legislador contaba con permisos destinados al riego agrícola, los cuales, por ley, no generan pago de derechos al tratarse de actividades de producción alimentaria.

El diputado priista Mario Calzada se convirtió en tema de conversación nacional luego de ser señalado por la Comisión Nacional del Agua ( Conagua ) por presuntas irregularidades en el uso de concesiones de agua en Querétaro.

Sin embargo, las autoridades detectaron que estos recursos no se estarían utilizando exclusivamente para ese fin, lo que abrió cuestionamientos sobre el manejo de este recurso en una entidad donde el acceso al agua es un tema sensible.

CONCESIONES, NEGOCIOS Y SEÑALAMIENTOS

De acuerdo con la Conagua, el legislador acumula alrededor de 628 mil metros cúbicos de agua en cinco títulos relacionados con pozos agrícolas y pecuarios. El punto central del señalamiento radica en el uso alterno de estas concesiones.

Las investigaciones apuntan a que el agua habría sido utilizada para fines distintos a los autorizados:• Comercialización mediante pipas• Abastecimiento a un club de polo• Uso en un desarrollo inmobiliario

“En realidad el agua no era utilizada para producir alimentos, sino para un lugar residencial”, señaló Morales, al describir un esquema que contrasta con las condiciones bajo las cuales se otorgan este tipo de permisos.

Además, se informó que las concesiones ya fueron objeto de acciones administrativas, incluyendo clausuras previas y procesos legales como amparos interpuestos por los involucrados.

POSTURA POLÍTICA Y DEBATE SOBRE LA LEY DE AGUAS

En paralelo a estos señalamientos, durante la misma conferencia se difundió un video en el que Mario Calzada expresa su rechazo a la nueva Ley de Aguas impulsada por el gobierno federal.

“México necesita una ley que ponga en el centro a la gente y no a la burocracia”, declaró el legislador en tribuna, al justificar su voto en contra de la iniciativa.

La presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó esta postura, señalando una contradicción entre el discurso y los señalamientos presentados por la autoridad hídrica. El tema se inserta en un debate más amplio sobre el acceso, uso y regulación del agua en el país.

QUIÉN ES MARIO CALZADA

Más allá de la controversia, Mario Calzada cuenta con una trayectoria política y profesional vinculada al ámbito local en Querétaro. Es ingeniero agrónomo de formación y ha ocupado diversos cargos públicos en el municipio de El Marqués.

• Fue presidente municipal de El Marqués

• Se desempeñó como regidor en la misma demarcación

• Participó en comisiones relacionadas con migración y desarrollo local

En su labor legislativa, ha integrado comisiones como Recursos Hidráulicos, Protección Civil y Deporte, lo que refuerza su perfil en temas de infraestructura y gestión pública.

DATOS CURIOSOS SOBRE EL CASO

El señalamiento contra Mario Calzada se da en un contexto donde el uso del agua en México enfrenta creciente escrutinio público y político.

• Las concesiones agrícolas suelen tener beneficios fiscales

• El uso indebido puede derivar en sanciones administrativas

• El tema del agua se ha convertido en eje de debate nacional