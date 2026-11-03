Concentran rezago en innovación 7 de cada 10 empresas

El análisis evaluó a 87 compañías y encontró que 31, equivalentes al 36 por ciento, son innovadores rezagados, mientras que otras 30, el 34 por ciento, fueron identificadas como gigantes dormidos. En conjunto, ambos grupos representan el 70 por ciento de la muestra.

Siete de cada 10 empresas medianas y grandes analizadas en México tienen dificultades para convertir sus inversiones en innovación, en resultados, tales como: nuevos productos, servicios y oportunidades de negocio, de acuerdo con la Radiografía de la Innovación Corporativa en México 2026, elaborada por académicos de EGADE Business School del Tecnológico de Monterrey.

La investigación distingue a los gigantes dormidos porque, aunque cuentan con recursos y mecanismos para impulsar la innovación, no necesariamente consiguen resultados proporcionales a esos esfuerzos. En tanto, los innovadores rezagados registran las calificaciones más bajas en las condiciones internas, los procesos y los resultados relacionados con la innovación.

Para Cristian Granados, profesor del Departamento de Emprendimiento e Innovación Tecnológica de EGADE Business School y uno de los investigadores del estudio, uno de los principales problemas es que las empresas pueden destinar recursos y crear estructuras para innovar, pero eso no garantiza que obtengan resultados.

“Los innovadores frugales, es bien interesante porque aunque invierten poco, obtienen mucho. Los gigantes dormidos invierten mucho y obtienen poco y los rezagados, pues bueno, ni invierten ni les ni les va bien”, explicó durante la presentación del reporte en Guadalajara.

Detalló que estas compañías suelen contar con cultura, estructura y estrategia para impulsar la innovación, pero enfrentan obstáculos en etapas como la incubación y el escalamiento de proyectos.

“El problema a lo mejor, cuando tú ves los gigantes dormidos, que no es demasiado obvio, están invirtiendo demasiado en la exploración, mucho menos en la incubación y muchísimo menos en el escalamiento. No es una cuestión de dinero, es una cuestión de cómo estructuras la organización, pero no toda la organización, sino la capacidad de innovación, cómo la estructuras”, señaló Granados

“Y el caso de lo frugal es bastante paradigmático, porque lo que hacen es, literal, reducir los costos en estructura en todo el rollo de cultura y estrategia y mandarlo a recursos para explorar, incubar y escalar. Son demasiado ágiles”, agregó.

Explicó que algunas empresas concentran sus esfuerzos en explorar oportunidades, pero no destinan capacidades suficientes para desarrollar y llevar esas iniciativas al mercado.

En el otro grupo, los innovadores rezagados, la investigación identificó las calificaciones más bajas en los tres pilares evaluados. De acuerdo con Granados, estas empresas no cuentan con las condiciones suficientes para impulsar proyectos y convertir las ideas en resultados.

En contraste, 13 compañías (15 por ciento) fueron clasificadas como innovadores líderes y otras 13 (15 por ciento) como innovadores frugales. Las primeras destacan por combinar inversión, mecanismos de gestión y resultados; las segundas obtienen buenos resultados con estructuras y recursos más limitados, aunque su modelo puede ser vulnerable si depende demasiado de liderazgos individuales o de retornos de corto plazo.

El académico explicó que las empresas líderes no dependen de iniciativas aisladas, sino que construyen un sistema para explorar oportunidades, incubar oportunidades y escalar oportunidades. Esto implica contar con recursos, procesos y personal para acompañar las distintas etapas de innovación.

La investigación evaluó tres dimensiones: habilitadores/ cultura, recursos y estructura; mecanismos/ procesos, estrategia y herramientas y resultados; entre ellos impacto, desempeño financiero, liderazgo de mercado y legitimidad. El análisis consideró las inversiones y los resultados obtenidos por las empresas durante los últimos cinco años.

Granados señaló que el estudio también busca cubrir la falta de información sobre cómo innovan las empresas medianas y grandes en México, pues, aunque existe mayor conocimiento sobre las startups, hay pocos análisis sobre las capacidades de innovación de compañías consolidadas.

Jalisco tuvo una buena representación en la muestra, junto con Ciudad de México, Nuevo León y Estado de México. Sin embargo, el reporte no desglosa el número de participantes ni los resultados por entidad, por lo que no permite determinar el desempeño específico de las empresas jaliscienses.