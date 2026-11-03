Acepta hermano del ‘Mencho’ 20 años de cárcel en EU

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Acepta hermano del ‘Mencho’ 20 años de cárcel en EU
    Oseguera tendría la oportunidad de salir de la cárcel después de 15 años, cuando tendría 83 años de edad. ESPECIAL

A través de una carta, Antonio Oseguera, alias Tony Montana, aceptó la pena y ofreció disculpas por el daño causado por su actividad criminal

El hermano mayor de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, ex líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), aceptó hoy someterse a una condena de 20 años de cárcel en Estados Unidos, y ofreció disculpas por el daño que causó su actividad criminal.

Se trata de Antonio Oseguera, conocido como “Tony Montana”, quien fue enviado por el Gobierno mexicano a Estados Unidos en febrero de 2025, y lleva su proceso por separado del que estaba abierto contra su hermano, quien murió el pasado 22 de febrero.

Acuerda Groenlandia pacto con Dinamarca y EU para reforzar seguridad en el Ártico y Atlántico Norte

Frank Pérez, abogado de Oseguera, presentó hoy su memorándum de sentencia a la Corte para el Distrito de Columbia, que impondrá la condena el 13 de noviembre, luego que el acusado se declaró culpable.

La defensa anexó una carta a la Corte escrita por Oseguera, de 68 años, quien está en confinamiento solitario en una cárcel de Alexandria, Virginia.

“Le escribo con gran respecto y humildad. Lamento profundamente mis acciones y el daño que causaron. Se que he cometido errores serios, y acepto mi responsabilidad por ellos. Quiero disculparme con la Corte, la sociedad, y con todos los afectados por mi conducta”, dice la carta.

Agrega que su mayor temor es morir lejos de su familia, que tiene gran amor por sus seis hijos y que espera poder verlos de nuevo.

El memorándum también ofrece detalles sobre la vida de Oseguera, el tercero de siete hijos de un campesino de Aguililla, Michoacán, trabajador migrante en Estados Unidos que dejó de enviar dinero a la familia cuando Antonio tenía diez años.

Oseguera se fue a San Francisco, California a los 16 años, tuvo dos hijas y varios empleos, pero empezó a consumir drogas y en 1996 fue detenido por tráfico de heroína y condenado a más de cuatro años de cárcel, luego de los cuales fue deportado a México.

De regreso a Michoacán, encontró que sus hermanos Nemesio y Juan ya operaban para el narcotráfico, y trabajó para ellos y para Los Cuinis, el cártel de los parientes políticos del Mencho. Además, Tony Montana tuvo en México otros cuatro hijos con dos mujeres, incluidos dos de apenas seis y dos años.

Oseguera puede ser condenado a entre diez y treinta años de cárcel, y Pérez consideró que una pena de veinte años sería la más adecuada, tomando en cuenta que su cliente presenta nueve padecimientos de salud, cuyos detalles fueron censurados en la versión pública del memorándum.

El abogado pidió a la Corte recomendar el traslado de Oseguera a una prisión federal con instalaciones médicas, como las que hay en Butner, Carolina del Norte, o Rochester, Minnesota.

Oseguera podría salir después de 15 años, cuando tendría 83 de edad.

Pérez sostuvo que ya no sería una amenaza, pues su involucramiento con el CJNG fue más bien “situacional”, derivado de su parentesco con El Mencho.

La estrategia de Pérez es idéntica a la que siguió con otro de sus clientes de edad avanzada, Ismael el Mayo Zambada, quien también se declaró culpable, pidió perdón, y solicitó su traslado a una prisión hospital, lo que no ha sucedido.

En enero de 2023, el Departamento de Justicia acusó a Oseguera de tráfico de cocaína y metanfetamina, y asociación delictuosa, por lo menos desde 1998, hasta su arresto en México en diciembre de 2022.

Oseguera había sido capturado inicialmente en Jalisco en 2015, pero fue liberado en 2016. Pasaron casi seis años para que fuera detenido nuevamente, y México lo expulsó del país en 2025, junto con otros 28 narcotraficantes.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Justicia
Narcotráfico

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

Selección de los editores
Se escucha que arrastran cadenas

Se escucha que arrastran cadenas
true

Nuevos videos: la prueba más dura del delito en el INE
El hijo del expresidente López Obrador publicó un video para rechazar las acusaciones sobre huachicol fiscal y presuntos vínculos empresariales.

Andy López Beltrán niega vínculos con Amílcar Olán; acusa guerra sucia en medios de comunicación
El alza en las valoraciones del oro puede ser un factor que plantea dudas sobre las futuras decisiones de política monetaria de la Reserva Federal.

Precio del oro se recupera tras caída previa impulsada por el sector tecnológico
La Gran Masa de Aire Frío se aproxima al noroeste mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Se aproxima Gran Masa de Aire Frío a México; azotará con heladas de -5 grados, lluvias, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h
¿Lo olvidaste? Otra vez líneas telefónicas móviles serán suspendidas en México en el mes de noviembre.

Líneas telefónicas que deberán registrarse a la CURP en el mes de noviembre de 2026
La periodista recordó una advertencia que habría recibido la cantante durante un concierto en la Arena Monterrey, dos años antes del accidente aéreo de 2012.

‘Que chin..en a su madre’... La Chicuela recuerda la amenaza de muerte que ignoró Jenni Rivera en Monterrey
Juan Valencia no pudo aprovechar una oportunidad frente al arco que pudo cambiar el rumbo del partido. Santos Laguna se impuso 1-0 en el TSM, en la Jornada 15 del Apertura 2026.

Entre el error, el reclamo y las lágrimas: la desgarradora noche de Juan Valencia en el Santos vs Necaxa