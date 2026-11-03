Acepta hermano del ‘Mencho’ 20 años de cárcel en EU

Se trata de Antonio Oseguera, conocido como “Tony Montana”, quien fue enviado por el Gobierno mexicano a Estados Unidos en febrero de 2025, y lleva su proceso por separado del que estaba abierto contra su hermano, quien murió el pasado 22 de febrero.

El hermano mayor de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, ex líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), aceptó hoy someterse a una condena de 20 años de cárcel en Estados Unidos, y ofreció disculpas por el daño que causó su actividad criminal.

Frank Pérez, abogado de Oseguera, presentó hoy su memorándum de sentencia a la Corte para el Distrito de Columbia, que impondrá la condena el 13 de noviembre, luego que el acusado se declaró culpable.

La defensa anexó una carta a la Corte escrita por Oseguera, de 68 años, quien está en confinamiento solitario en una cárcel de Alexandria, Virginia.

“Le escribo con gran respecto y humildad. Lamento profundamente mis acciones y el daño que causaron. Se que he cometido errores serios, y acepto mi responsabilidad por ellos. Quiero disculparme con la Corte, la sociedad, y con todos los afectados por mi conducta”, dice la carta.

Agrega que su mayor temor es morir lejos de su familia, que tiene gran amor por sus seis hijos y que espera poder verlos de nuevo.

El memorándum también ofrece detalles sobre la vida de Oseguera, el tercero de siete hijos de un campesino de Aguililla, Michoacán, trabajador migrante en Estados Unidos que dejó de enviar dinero a la familia cuando Antonio tenía diez años.

Oseguera se fue a San Francisco, California a los 16 años, tuvo dos hijas y varios empleos, pero empezó a consumir drogas y en 1996 fue detenido por tráfico de heroína y condenado a más de cuatro años de cárcel, luego de los cuales fue deportado a México.

De regreso a Michoacán, encontró que sus hermanos Nemesio y Juan ya operaban para el narcotráfico, y trabajó para ellos y para Los Cuinis, el cártel de los parientes políticos del Mencho. Además, Tony Montana tuvo en México otros cuatro hijos con dos mujeres, incluidos dos de apenas seis y dos años.

Oseguera puede ser condenado a entre diez y treinta años de cárcel, y Pérez consideró que una pena de veinte años sería la más adecuada, tomando en cuenta que su cliente presenta nueve padecimientos de salud, cuyos detalles fueron censurados en la versión pública del memorándum.

El abogado pidió a la Corte recomendar el traslado de Oseguera a una prisión federal con instalaciones médicas, como las que hay en Butner, Carolina del Norte, o Rochester, Minnesota.

Oseguera podría salir después de 15 años, cuando tendría 83 de edad.

Pérez sostuvo que ya no sería una amenaza, pues su involucramiento con el CJNG fue más bien “situacional”, derivado de su parentesco con El Mencho.

La estrategia de Pérez es idéntica a la que siguió con otro de sus clientes de edad avanzada, Ismael el Mayo Zambada, quien también se declaró culpable, pidió perdón, y solicitó su traslado a una prisión hospital, lo que no ha sucedido.

En enero de 2023, el Departamento de Justicia acusó a Oseguera de tráfico de cocaína y metanfetamina, y asociación delictuosa, por lo menos desde 1998, hasta su arresto en México en diciembre de 2022.

Oseguera había sido capturado inicialmente en Jalisco en 2015, pero fue liberado en 2016. Pasaron casi seis años para que fuera detenido nuevamente, y México lo expulsó del país en 2025, junto con otros 28 narcotraficantes.