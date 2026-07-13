Condenan a más de cinco años de prisión a hombre por portar arma de uso exclusivo en Zacatecas

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo una sentencia condenatoria de cinco años y 10 meses de prisión contra José “N”, al acreditarse su responsabilidad en los delitos de portación de arma de fuego y posesión de cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. La resolución fue emitida por un juez de Distrito especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en Zacatecas, quien además impuso al sentenciado el pago de una multa de nueve mil 51 pesos.

De acuerdo con la carpeta de investigación, José “N” fue detenido en septiembre pasado por elementos de la Policía Estatal Preventiva en la comunidad de Laguna del Carretero, municipio de Villanueva. La Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) acreditó que el ahora sentenciado se encontraba a bordo de un vehículo en posesión de un arma de fuego abastecida con 17 cartuchos, mientras que en el interior de la unidad fueron localizados otros 20 cartuchos.

Logra #FGR sentencia de más de cinco años de prisión contra una persona por portación de arma de fuego en #Zacatecas. https://t.co/d6DXvBPaYg pic.twitter.com/bCRxuYqg6P — Zacatecas (@FGR_Zacs) July 13, 2026

Tras la integración de la investigación, el Ministerio Público Federal presentó al imputado ante la autoridad judicial, donde el caso se resolvió mediante un procedimiento abreviado, con el que se dictó la sentencia condenatoria.

La FGR reiteró su compromiso con la investigación y persecución de los delitos del orden federal e invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho ilícito a través de los canales de atención habilitados en la entidad.