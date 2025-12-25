Conductor se sale del camino y termina en paso de agua, en Linares NL

Una automovilista perdió el control y se salió del camino por lo que terminó en un paso de agua, en Linares, Nuevo León, sin reporte de lesionados.

Los hechos fueron reportados a las 13:34 horas sobre la carretera Linares-Hualahuises a la altura del kilómetro 158.

”Protección Civil Nuevo León atendió el reporte de un vehículo que tuvo una salida de camino, posterior terminó hacia acotamiento cayendo en un paso de agua de la misma carretera”, precisó PCNL.

TE PUEDE INTERESAR: Violencia deja al menos 42 personas asesinadas en México en vísperas de Navidad

El vehículo involucrado en los hechos es un DRRB en color gris con placas de circulación SKR2811.

Al sitio se movilizaron elementos de PCNL, Bomberos de Linares y la Guardia Nacional.