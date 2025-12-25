Conductor se sale del camino y termina en paso de agua, en Linares NL

México
/ 25 diciembre 2025
    Conductor se sale del camino y termina en paso de agua, en Linares NL
Aparentemente el conductor perdió el control de su vehículo y terminó cayendo en un paso de agua sobre la carretera Linares-Hualahuises en Nuevo León

Una automovilista perdió el control y se salió del camino por lo que terminó en un paso de agua, en Linares, Nuevo León, sin reporte de lesionados.

Los hechos fueron reportados a las 13:34 horas sobre la carretera Linares-Hualahuises a la altura del kilómetro 158.

”Protección Civil Nuevo León atendió el reporte de un vehículo que tuvo una salida de camino, posterior terminó hacia acotamiento cayendo en un paso de agua de la misma carretera”, precisó PCNL.

El vehículo involucrado en los hechos es un DRRB en color gris con placas de circulación SKR2811.

Al sitio se movilizaron elementos de PCNL, Bomberos de Linares y la Guardia Nacional.

Temas


Accidentes
accidentes viales

Localizaciones


Nuevo León

Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

