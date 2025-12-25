Violencia deja al menos 42 personas asesinadas en México en vísperas de Navidad

Noticias
/ 25 diciembre 2025
    Violencia deja al menos 42 personas asesinadas en México en vísperas de Navidad
    Entidades del norte y centro del país están entre las más afectadas. /FOTO: ESPECIAL
Carlos M.M.
por Carlos M.M.

El reporte diario de seguridad federal documentó decenas de homicidios en distintas entidades durante las celebraciones navideñas

CDMX.- Al menos 42 personas fueron asesinadas en el país en vísperas y durante la Nochebuena, de acuerdo con el reporte diario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), que concentra información preliminar sobre homicidios dolosos a nivel nacional.

Según el informe, Chihuahua se ubicó como la entidad con mayor número de víctimas, al registrar seis homicidios dolosos durante la jornada, seguido de Jalisco, con cinco; Estado de México, Sinaloa y Morelos, con cuatro casos cada uno.

TE PUEDE INTERESAR: Nochebuena con violencia en Culiacán, deja cinco muertos

Otras entidades con homicidios reportados fueron Baja California, con tres víctimas; Puebla, Quintana Roo y Tamaulipas, con dos asesinatos cada una, de acuerdo con los datos oficiales.

Entre los casos registrados en Chihuahua se encuentra el de un hombre que perdió la vida tras un ataque armado, con disparos en la cabeza, ocurrido después de la una de la mañana de este jueves en la capital del estado, según informaron elementos de la Policía Municipal.

TE PUEDE INTERESAR: Senadora de Morena rechaza declarar al fentanilo como “arma masiva”

La violencia también marcó la Nochebuena en Sinaloa, donde autoridades locales reportaron el asesinato de cinco personas en distintos hechos, entre balaceras y ataques directos, ocurridos en diversas zonas de la entidad.

De acuerdo con un informe preliminar elaborado por un equipo interdisciplinario integrado por la SSPC, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina y la Fiscalía General de la República (FGR), del 1 al 24 de diciembre se contabilizaron mil 167 homicidios dolosos en el país.

Esta cifra representa un promedio de 48.6 víctimas diarias durante el periodo señalado. No obstante, el propio reporte advierte que los datos diarios presentan una subestimación de entre 15% y 20% respecto a las cifras mensuales que publica el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Con información de El Universal

Carlos M.M.

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

