Conductores de pipas bloquean vialidades entre Edomex y la CDMX tras cierre de tomas clandestinas

El 27 de octubre se reportó que los accesos entre el Estado de México y la Ciudad de México fueron bloqueados por conductores de pipas de agua.

El bloque ocurrió después que un operativo de la Fiscalía del Estado de México, conocido como Operación Caudal, cerrara y clausurara un aproximado de 160 sitios, relacionados con la extracción, sobreexplotación y a venta clandestina de agua.

El principal bloqueo se reportó en la zona Oriente; los manifestantes exigieron, con cartulinas en mano, que dichas tomas se abrieran, pues argumentaron que se quedarían sin agua para transportar, presuntamente, de manera legal.

Las vialidades afectadas, desde las 6 de la mañana, fueron las que conducen por Ecatepec, Nezahualcóyotl, Texcoco, y entre ellas, el paradero de Indios Verdes.

Supuestamente, los manifestantes agredieron con piedras contra los automóviles que intentaron sobrepasar los bloqueos, pero no se reportaron arrestos por agresión durante las respectivas protestas.

Posteriormente, se informó por medios locales que los líderes de los piperos de agua condujeron una reunión con las autoridades estatales.

Durante la conferencia de la mañana, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, se encargará, junto con Conagua, para verificar los reclamos de legalidad que los piperos expresan sobre las tomas de agua selladas.

‘Nos detuvieron para decirnos que ellos sí tenían permiso, entonces estaba la gobernadora (Delfina Gómez), planteó que los iba a recibir el día de hoy y le pedí a Conagua (Comisión Nacional del Agua) que estuviera cerca del gobierno del Estado de México, para poder proporcionar cualquier información’ aseguró la presidenta.

