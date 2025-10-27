Conductores de pipas bloquean vialidades entre Edomex y la CDMX tras cierre de tomas clandestinas

México
/ 27 octubre 2025
    Conductores de pipas bloquean vialidades entre Edomex y la CDMX tras cierre de tomas clandestinas
    Piperos bloquearon de manera parcial ambos sentidos de la carretera México-Toluca a la altura de las Plazas Outlet, dejando solo libre un carril en ambos sentidos para la circulación, exigen audiencia con las autoridades estatales para que los dejen trabajar, después de que se llevó a cabo la Operación Caudal en 48 municipios del Estado de México, en donde fueron asegurados varios pozos y pipas por Lucro Ilícito del Agua. FOTO: CUARTO OSCURO | Crisanta Espinosa Aguilar

Tras la Operación Caudal, en el Estado de México, se clausuraron más de 160 tomas de agua clandestinas

El 27 de octubre se reportó que los accesos entre el Estado de México y la Ciudad de México fueron bloqueados por conductores de pipas de agua.

El bloque ocurrió después que un operativo de la Fiscalía del Estado de México, conocido como Operación Caudal, cerrara y clausurara un aproximado de 160 sitios, relacionados con la extracción, sobreexplotación y a venta clandestina de agua.

TE PUEDE INTERESAR: Aseguran más de 300 pipas usadas para el robo y venta de agua en Edomex; desarticulan pozos y tomas ilegales

El principal bloqueo se reportó en la zona Oriente; los manifestantes exigieron, con cartulinas en mano, que dichas tomas se abrieran, pues argumentaron que se quedarían sin agua para transportar, presuntamente, de manera legal.

Las vialidades afectadas, desde las 6 de la mañana, fueron las que conducen por Ecatepec, Nezahualcóyotl, Texcoco, y entre ellas, el paradero de Indios Verdes.

Supuestamente, los manifestantes agredieron con piedras contra los automóviles que intentaron sobrepasar los bloqueos, pero no se reportaron arrestos por agresión durante las respectivas protestas.

Posteriormente, se informó por medios locales que los líderes de los piperos de agua condujeron una reunión con las autoridades estatales.

Durante la conferencia de la mañana, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, se encargará, junto con Conagua, para verificar los reclamos de legalidad que los piperos expresan sobre las tomas de agua selladas.

Nos detuvieron para decirnos que ellos sí tenían permiso, entonces estaba la gobernadora (Delfina Gómez), planteó que los iba a recibir el día de hoy y le pedí a Conagua (Comisión Nacional del Agua) que estuviera cerca del gobierno del Estado de México, para poder proporcionar cualquier información’ aseguró la presidenta.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo refuerza abasto de agua con la puesta en marcha del pozo ‘El Paraíso Dos’

Alcaldías, como la de Iztapalapa, aseguraron que el cierre de las destacadas tomas no repercute en la distribución del suministro de agua hacia los hogares.

Temas


Bloqueos
protestas
Manifestaciones

Localizaciones


CDMX
Edomex

true

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

COMENTARIOS

Selección de los editores
El titular de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, desmintió haber sido víctima de un segundo atentado en una vivienda de la Ciudad de México.

García Harfuch desmiente haber sido víctima de un segundo ataque en CDMX
Asesinan a balazos a Noé Pérez Urquidi, líder sindical de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, en Oaxaca.

Fiscalía de Oaxaca confirma asesinato de Noé Pérez Urquidi, líder sindical, en Salina Cruz
Asesinaron a balazos a Roberto Ramírez Zárate, síndico de Penjamillo, Michoacán.

Michoacán: Asesinan a balazos a Roberto Ramírez Zárate, síndico en Penjamillo; FGE investiga
Piperos bloquearon de manera parcial ambos sentidos de la carretera México-Toluca a la altura de las Plazas Outlet, dejando solo libre un carril en ambos sentidos para la circulación, exigen audiencia con las autoridades estatales para que los dejen trabajar, después de que se llevó a cabo la Operación Caudal en 48 municipios del Estado de México, en donde fueron asegurados varios pozos y pipas por Lucro Ilícito del Agua.

Conductores de pipas bloquean vialidades entre Edomex y la CDMX tras cierre de tomas clandestinas
El presidente Donald Trump habla con los periodistas mientras el secretario de Estado Marco Rubio, a la derecha, escucha a bordo del Air Force One mientras viaja de Kuala Lumpur, Malasia, a Tokio, Japón.

Si bien ‘le encantaría’ optar a un tercer mandato, Trump respalda a JD Vance y a Marco Rubio
El presidente chino, Xi Jinping, habla durante la cuarta sesión plenaria del XX Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh) en Beijing el 23 de octubre de 2025.

Las conversaciones entre EU y China esbozan las tierras raras y la pausa arancelaria que Trump y Xi considerarán
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump y la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi. Trump y Takaichi mantuvieron una “agradable” y “franca” conversación telefónica antes de su próximo encuentro.

Para la nueva primer ministro de Japón, la clave para conectar con Trump podría ser la camioneta Ford F-150

El despliegue naval de EEUU en el Caribe, al que se sumará el portaviones USS Gerald Ford, es el más grande desde la invasión a Panamá en 1989. FOTO:

En camino Portaviones USS Gerald Ford; llegaría al Caribe en una semana