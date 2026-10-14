Condusef alerta por suplantación de identidad de nueve instituciones financieras en septiembre de 2026

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) informó que nueve instituciones financieras registradas en el Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros (SIPRES) reportaron la suplantación de su identidad durante septiembre de 2026. De acuerdo con el organismo, personas físicas o empresas presuntamente utilizaron sin autorización los nombres comerciales, denominaciones sociales, logotipos y, en algunos casos, datos fiscales o administrativos de las entidades para engañar a quienes buscan obtener un crédito o contratar servicios financieros.

La Condusef advirtió que estas prácticas pueden ocasionar afectaciones económicas a las personas que establecen contacto con quienes se hacen pasar por representantes de instituciones financieras legítimas. ¿CUÁLES SON LAS NUEVE INSTITUCIONES FINANCIERAS SUPLANTADAS? La Condusef publicó los nombres de las nueve entidades que notificaron el uso indebido de su identidad durante septiembre: - Desarrollo del Crédito Sustentable, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. - Maxi Impulso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. - Angelus Certum, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. - Cumplo y Avanzo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R., relacionada con KapitalFlex. - Impulsando Valor Activecapital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. - Asociación Promujer de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. - ADN Capital Soluciones de Crédito, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. - BTG Pactual Casa de Bolsa, S.A. de C.V. - Tactiv Casa de Bolsa, S.A. de C.V. Según el reporte, los presuntos suplantadores utilizaron información de las instituciones para presentarse como entidades legítimas y ofrecer servicios financieros. En algunos casos, la información reportada incluye sitios web, números telefónicos, correos electrónicos y domicilios que no corresponden necesariamente a los canales oficiales de las empresas afectadas.

¿CÓMO OPERAN LOS SUPLANTADORES DE INSTITUCIONES FINANCIERAS? La suplantación de identidad financiera consiste en utilizar indebidamente el nombre o los datos de una institución legítima para aparentar que se ofrece un servicio autorizado. En los casos notificados a la Condusef, el uso no autorizado de nombres comerciales, logotipos y otros datos puede dificultar que las personas distingan entre una entidad financiera registrada y quienes se hacen pasar por ella. Estas prácticas pueden presentarse mediante páginas de internet, anuncios, mensajes, llamadas telefónicas u otros medios de comunicación, tanto impresos como digitales. Por ello, el organismo recomienda verificar que la institución con la que se pretende contratar un crédito esté registrada y que los datos de contacto correspondan a los canales oficiales de la entidad.

¿CÓMO EVITAR CAER EN UNA SUPLANTACIÓN AL SOLICITAR UN CRÉDITO? Antes de entregar documentos personales, compartir información bancaria o realizar algún pago, es importante consultar el registro de la institución en el SIPRES y comparar sus datos con los publicados en sus canales oficiales. También conviene tomar precauciones ante solicitudes de anticipos para supuestos gastos de gestión, seguros, comisiones o trámites necesarios para liberar un préstamo, así como ante ofertas que exijan transferencias a cuentas de personas físicas. Si existen dudas sobre la autenticidad de una empresa o de una oferta de crédito, se recomienda contactar directamente a la institución mediante los medios de comunicación que aparecen en sus registros oficiales y consultar a la Condusef antes de continuar con el trámite.

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