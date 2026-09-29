¿Tu seguro de auto responde? Estas son las aseguradoras que acumularon más reclamaciones ante la CONDUSEF

Tener un seguro para automóvil permite contar con respaldo económico ante accidentes, daños y otros imprevistos; sin embargo, la experiencia de los usuarios puede variar al momento de solicitar una indemnización o reparación.

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) publica información sobre las reclamaciones recibidas contra las instituciones financieras, incluidas las compañías que ofrecen seguros para vehículos.

De acuerdo con el reporte correspondiente a enero-diciembre de 2024, se registraron 19 mil 833 reclamaciones relacionadas con aseguradoras de autos. De ese total, 10 instituciones concentraron 16 mil 777 casos.

ESTAS SON LAS ASEGURADORAS CON MÁS RECLAMACIONES

El reporte de la CONDUSEF muestra la participación de las principales aseguradoras dentro del total de reclamaciones registradas durante ese periodo.

Quálitas encabezó la lista con 19 por ciento de los casos, seguida por GNP Seguros, con 16 por ciento. Después aparecen Chubb, con 10 por ciento; BBVA Seguros, con 9 por ciento, y AXA, con 8 por ciento.

La lista continúa con Seguros Banorte y HDI Seguros, cada una con 6 por ciento; Mapfre, con 5 por ciento; Afirme, con 3 por ciento, y El Águila, con 2 por ciento. El resto de las instituciones concentró 15 por ciento.

Estos porcentajes corresponden a la participación en el número de reclamaciones y no significan, por sí mismos, que una compañía tenga peor desempeño que otra. Para conocer el comportamiento de cada institución también es necesario considerar otros indicadores.