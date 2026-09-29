¿Tu seguro de auto responde? Estas son las aseguradoras que acumularon más reclamaciones ante la CONDUSEF

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    ¿Tu seguro de auto responde? Estas son las aseguradoras que acumularon más reclamaciones ante la CONDUSEF
    Antes de contratar una póliza de auto, además del precio y las coberturas, es importante conocer cómo se comportan las aseguradoras ante las reclamaciones. FOTO: CUARTOSCURO

Estos son los datos reportados por la CONDUSEF.

Tener un seguro para automóvil permite contar con respaldo económico ante accidentes, daños y otros imprevistos; sin embargo, la experiencia de los usuarios puede variar al momento de solicitar una indemnización o reparación.

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La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) publica información sobre las reclamaciones recibidas contra las instituciones financieras, incluidas las compañías que ofrecen seguros para vehículos.

De acuerdo con el reporte correspondiente a enero-diciembre de 2024, se registraron 19 mil 833 reclamaciones relacionadas con aseguradoras de autos. De ese total, 10 instituciones concentraron 16 mil 777 casos.

ESTAS SON LAS ASEGURADORAS CON MÁS RECLAMACIONES

El reporte de la CONDUSEF muestra la participación de las principales aseguradoras dentro del total de reclamaciones registradas durante ese periodo.

Quálitas encabezó la lista con 19 por ciento de los casos, seguida por GNP Seguros, con 16 por ciento. Después aparecen Chubb, con 10 por ciento; BBVA Seguros, con 9 por ciento, y AXA, con 8 por ciento.

La lista continúa con Seguros Banorte y HDI Seguros, cada una con 6 por ciento; Mapfre, con 5 por ciento; Afirme, con 3 por ciento, y El Águila, con 2 por ciento. El resto de las instituciones concentró 15 por ciento.

Estos porcentajes corresponden a la participación en el número de reclamaciones y no significan, por sí mismos, que una compañía tenga peor desempeño que otra. Para conocer el comportamiento de cada institución también es necesario considerar otros indicadores.

$!Tener un seguro para automóvil permite contar con respaldo económico ante accidentes, daños y otros imprevisto.
Tener un seguro para automóvil permite contar con respaldo económico ante accidentes, daños y otros imprevisto. FOTO: CUARTOSCURO

¿POR QUÉ PRESENTAN QUEJAS LOS USUARIOS?

La negativa al pago de una indemnización fue la principal causa de reclamación durante 2024, al representar 34 por ciento de los casos.

Le siguieron las inconformidades relacionadas con el tiempo empleado para reparar el vehículo, con 19 por ciento, y el tiempo para recibir el pago de la indemnización, con 14 por ciento.

Otro 11 por ciento de las reclamaciones estuvo relacionado con inconformidades respecto a la reparación del automóvil, mientras que 8 por ciento correspondió a desacuerdos con el monto de la indemnización. El 14 por ciento restante agrupó otras causas.

¿DÓNDE SE CONCENTRARON MÁS RECLAMACIONES?

La Ciudad de México fue la entidad con mayor número de reclamaciones, con 4 mil 260 casos, equivalentes a 25 por ciento del total.

Jalisco ocupó el segundo lugar, con mil 333 reclamaciones y 8 por ciento. Nuevo León, Sinaloa y Chihuahua registraron cada uno alrededor de 5 por ciento.

La información también contempla entidades como Puebla, Guanajuato, Baja California, Yucatán y Veracruz, mientras que el resto del país concentró 36 por ciento de los reportes.

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¿QUÉ REVISAR ANTES DE CONTRATAR UN SEGURO DE AUTO?

La cantidad de reclamaciones es solamente uno de los elementos que puede consultarse antes de contratar una póliza. La CONDUSEF cuenta con la herramienta Revisa, Compara y Decide, donde es posible consultar información sobre seguros de auto, coberturas y comportamiento de las instituciones ante reclamaciones.

Comparar estos datos con el precio de la póliza, las coberturas, exclusiones, deducibles y condiciones del contrato permite conocer mejor el servicio que se está contratando.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Breaking News. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía, estilo de vida y contenido de utilidad.

Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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