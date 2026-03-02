‘Si trabajas 8 horas, descansarás 2 días’... Marath Bolaños explica la reforma laboral de 40 horas; se publica mañana en el DOF

El titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños, anunció que la reforma constitucional que fija la semana laboral de 40 horas fue aprobada por unanimidad en el Congreso y será publicada en el Diario Oficial de la Federación.

“Si trabajas ocho horas al día, descansarás dos días”, explicó el funcionario al detallar el alcance de la modificación. Por primera vez, la Constitución mexicana establecerá de manera explícita un límite máximo de 40 horas semanales sin reducción salarial.

La medida, subrayó, responde a recomendaciones internacionales y a un amplio proceso de diálogo social en el que participaron más de 2 mil especialistas en más de 40 mesas de trabajo. El objetivo es modernizar el marco laboral y equilibrar productividad con bienestar.

IMPLEMENTACIÓN GRADUAL HASTA 2030

La transición no será inmediata. Bolaños precisó que 2026 funcionará como año de preparación normativa, mientras que a partir de 2027 comenzará la reducción progresiva de la jornada con disminuciones de dos horas por año hasta alcanzar las 40 horas en 2030.

El calendario oficial contempla el siguiente esquema:

· 2027 · 46 horas semanales

· 2028 · 44 horas semanales

· 2029 · 42 horas semanales

· 2030 · 40 horas semanales

El secretario enfatizó que la jornada diaria de ocho horas se mantiene. Esto permitirá consolidar, en la mayoría de los casos, dos días de descanso por semana, además de establecer nuevos límites al tiempo extraordinario y prohibir las horas extra para menores de edad.

IMPACTO EN LOS TRABAJADORES

Actualmente, 63.9% de los trabajadores en México laboran más de 40 horas semanales, una cifra que evidencia jornadas extendidas como práctica común en distintos sectores productivos. La reforma busca corregir ese desequilibrio estructural.

Además, se implementarán mecanismos de supervisión como registros electrónicos de jornada, con el fin de garantizar el cumplimiento efectivo de la nueva disposición. “Se trata de asegurar que el derecho no quede solo en el papel”, señaló Bolaños.

El debate público ha girado en torno al impacto económico y organizacional de la medida. Sin embargo, desde la Secretaría del Trabajo sostienen que la reducción gradual permitirá ajustes progresivos tanto para empresas como para trabajadores.

UNA TRANSFORMACIÓN CON RESPALDO UNÁNIME

El hecho de que la reforma haya sido aprobada por unanimidad en el Congreso marca un consenso político poco frecuente en temas estructurales.

Para el gobierno federal, la modificación representa un paso hacia condiciones laborales más alineadas con estándares internacionales.

DATOS CURIOSOS

· México era uno de los países de la OCDE con mayor promedio de horas trabajadas al año.

· La jornada laboral de 48 horas semanales estaba vigente desde la promulgación de la Constitución de 1917.

· Más de 2 mil especialistas participaron en el proceso de diálogo previo a la reforma.

· La implementación total en 2030 coincidirá con el cierre de la presente década, marcando un nuevo estándar en la legislación laboral mexicana.

Con la publicación en el Diario Oficial de la Federación, la reforma entrará formalmente en vigor y comenzará una etapa de ajustes graduales que redefinirán el esquema tradicional de trabajo en el país.