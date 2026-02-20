Condusef alerta sobre red flags financieras que pueden afectar tus relaciones y tu estabilidad económica

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) emitió una serie de recomendaciones para ayudar a identificar comportamientos que pueden representar un riesgo económico en la vida cotidiana, especialmente dentro de relaciones personales, familiares o laborales. El organismo explicó que el dinero suele convertirse en un punto de tensión dentro de las relaciones interpersonales y que la forma en que alguien administra, o evita administrar, sus recursos puede tener consecuencias directas para quienes lo rodean. “Cuando el tema del dinero se hace presente en las conversaciones que tienes con amistades, pareja, familiares, compañeros de trabajo, es común que surjan tensiones. La manera en que alguien maneja su dinero, o evita hacerlo, puede impactar directamente su tranquilidad y bolsillo”, indicó la institución. TE PUEDE INTERESAR: Buró de Crédito... ¿Cuáles son las deudas que se borrarán en marzo de 2026?

¿QUÉ ES UNA RED FLAG FINANCIERA? El organismo definió este concepto como una señal de alerta relacionada con hábitos o comportamientos económicos que pueden derivar en decisiones perjudiciales o situaciones de riesgo para quienes se involucran financieramente con otra persona. Se trata de:

- Un comportamiento o patrón relacionado con el dinero. - Una señal de decisiones financieras inestables o riesgosas. - Un indicador de posibles conflictos económicos futuros.

“Es un comportamiento, hábito o patrón que indica que una persona podría tomar decisiones económicas que lo afecten negativamente o que lo pueden poner en riesgo”, señaló la institución. También subrayó que estas señales suelen minimizarse cuando provienen de personas cercanas, por lo que recomendó observar los hechos antes de asumir compromisos económicos compartidos. CONDUCTAS COTIDIANAS QUE PUEDEN CONVERTIRSE EN SEÑALES DE ALERTA Las advertencias financieras no siempre aparecen en decisiones importantes como inversiones o préstamos formales. Muchas se presentan en situaciones comunes que tienden a normalizarse con el tiempo. Entre las conductas que pueden revelar patrones de riesgo, el organismo identifica:

- Olvidar con frecuencia pagar gastos compartidos o la propia parte de una cuenta. - Mantener hábitos de gasto que no corresponden al nivel de ingresos. - Pagar tarde servicios, créditos o compromisos financieros de forma recurrente. - Evitar conversaciones sobre deudas, presupuestos o dinero en general. - Realizar compras impulsivas justificadas constantemente. - Dar explicaciones cambiantes o poco claras al solicitar dinero. - Tener emergencias económicas frecuentes sin planes de prevención.

“Estas señales, aunque parezcan menores, revelan comportamientos que pueden terminar en situaciones más graves. Reconocerlas te permite actuar con responsabilidad contigo y con tus relaciones”, explicó la institución. EVALUAR ANTES DE PRESTAR DINERO O ASUMIR COMPROMISOS FINANCIEROS Antes de prestar dinero o participar en un negocio con otra persona, el organismo recomienda analizar varios aspectos básicos para reducir riesgos. Entre los elementos que deben considerarse destacan:

- Estabilidad de ingresos de la persona solicitante. - Claridad del motivo del préstamo o inversión. - Existencia de antecedentes de solicitudes recurrentes de dinero. - Impacto del préstamo en la estabilidad financiera propia. - Disposición a establecer acuerdos por escrito. - Posible afectación de la relación si no se cumple el pago.

La institución también señaló que la comunicación clara sobre montos, plazos y compromisos es fundamental. Si la conversación genera evasivas, enojo o resistencia a formalizar acuerdos, puede tratarse de una señal de alerta importante. LA COMUNICACIÓN Y LA ESTABILIDAD FINANCIERA COMO BASE DE CUALQUIER ACUERDO De acuerdo con la institución, un acuerdo económico saludable requiere dos condiciones fundamentales:

- Capacidad financiera real para cumplir compromisos. - Capacidad emocional para hablar del dinero sin conflicto.

Si una de estas condiciones no está presente, lo más prudente es no involucrarse financieramente.

RECOMENDACIONES PARA PROTEGER EL BIENESTAR ECONÓMICO Y PERSONAL Para prevenir conflictos financieros y proteger las relaciones personales, el organismo emitió diversas recomendaciones prácticas:

1. Definir reglas personales sobre préstamos y compromisos económicos. 2. No prestar dinero que no se pueda perder. 3. Registrar acuerdos por escrito, incluso en formatos simples. 4. No asumir la responsabilidad de resolver los problemas económicos de otros. 5. Observar patrones de comportamiento más que explicaciones aisladas. 5. Evitar compromisos financieros si no es posible hablar abiertamente de dinero. 6. Priorizar la tranquilidad personal al tomar decisiones económicas. 7. La institución concluyó que estas señales no buscan juzgar a las personas, sino ofrecer herramientas para tomar decisiones informadas y proteger la estabilidad financiera.