Comisión Anticorrupción declara juicio político contra Samuel García, gobernador de Nuevo León

Monterrey, Nuevo León.- El Congreso de Nuevo León acordó iniciar un juicio político contra el gobernador del estado, Samuel García, por triangulaciones de recursos públicos y presunto peculado, además de que lo emplazó a rendir un informe de defensa, el próximo 23 de junio. En sesión a la que no acudieron dos de los tres diputados morenistas que integran la Comisión Anticorrupción, así como una legisladora del PVEM se acordó lo anterior. “Se inicia el procedimiento de juicio político en contra de Samuel Alejandro García Sepúlveda, quien actualmente ocupa el cargo de gobernador constitucional del estado”, precisa el acuerdo.

Por su parte, el panista Carlos de la Fuente, resaltó que el juicio político contra el mandatario estatal se desprende de la presunción de delitos del orden penal. “Hoy simplemente se inicia un juicio político nuevo porque luego los ciudadanos no le damos la información requerida puntualmente. Se han iniciado varios juicios políticos en contra del gobernador, hay que recordar que la Sala Superior Electoral ya determinó que Samuel es un delincuente electoral y que nosotros debemos de poner una sanción”, dijo. También mencionó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que García violó la Constitución al no publicar leyes y decretos en el Periódico Oficial.

“Y este es un nuevo juicio político que se hace a petición. En carácter de ciudadano de la dirigente estatal de Morena, que hoy simplemente vamos a iniciar”, precisó. El albiazul criticó la ausencia de Carlos Soto, coordinador de Morena y Rodrigo Montemayor, a pesar de que la dirigencia estatal de ese partido solicitó el juicio político contra el jefe del ejecutivo estatal. La diputada morenista que sí asistió fue Grecia Benavides. “Les gusta presentar y venir a decir que ellos si van a enjuiciar al gobernador. Hoy nos sentimos sorprendidos de que ni con el llamado de su dirigencia estatal ni con el llamado de su delegado federal en Nuevo León se hayan presentado los diputados de Morena”, sostuvo.

Sin embargo, dijo que la verdadera oposición en el estado: PRI. PAN y PRD integraron la Comisión y se tomó el acuerdo. “Morena le gusta venir aquí y hacer un show mediático con todos sus diputados locales, federales, senadores, alcaldes o ahora “corcholatas” estatales, pero nada más ahí queda, nada más hablan en contra del gobernador. Hemos visto la incongruencia de Morena”, señaló. El legislador recordó que para un juicio político se requieren 28 votos y para eso se necesitan los votos de Morena.

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