Confía PAN en que conversatorio sobre Ley de Telecomunicaciones no sea simulación

CDMX.- La dirigencia del Partido Acción Nacional (PAN) y el Grupo Parlamentario de esta fuerza política en el Senado de la República confiaron en que no serán una simulación los conversatorios que se realizarán respecto a la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

Este jueves comenzarán en la Cámara Alta los conversatorios par analizar la iniciativa de la nueva ley en la materia y en este contexto la fuerza política pidió que sean escuchadas todas las voces.

Ricardo Anaya, coordinador del partido en el Senado, señaló que hasta el momento no hay indicios de que se vaya a negar la participación a expertos ajenos al poder.

“Si se le va a permitir el acceso a voces críticas. La gran pregunta, es si van a escuchar esas voces y a modificar la reforma o van a convertir esto en un ejercicio de simulación en donde nada de lo que se venga a decir quede plasmado en la ley, eso no lo sabemos”, mencionó.

“Si mañana por alguna razón no los dejan hablar, los denunciaremos”, afirmó durante una conferencia de prensa.

Por su parte, el presidente nacional del partido, Jorge Romero, calificó esta iniciativa presidencial como la “Ley Censura”.

Romero Herrera señaló que la propuesta representa una “hiperconcentración del poder”, rompe con la autonomía y atenta contra la privacidad.

“No vamos a descalificar a priori nada de estos conversatorios”, puntualizó.

“Tenemos fe y esperanza de que las mayorías escuchen. Le vamos a dar su tiempo y su espacio a estos foros. Que no sean una simulación. No vamos a matar algo que no ha nacido”, añadió el dirigente.