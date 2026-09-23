Confirma IMSS bacteria en 4 de 5 bebés fallecidos en Durango

La coordinadora de Vigilancia Epidemiológica del IMSS de Durango y vocera oficial del caso, Adriana Josefina Toriz Saldaña, detalló que entre el 1 y el 19 de septiembre se atendió en la UCIN a 11 recién nacidos con condiciones de gravedad, de los cuales seis fueron dados de alta hacia sus domicilios sin presentar la presencia del microorganismo.

Cuatro de los cinco recién nacidos fallecidos en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del Hospital General de Zona 1 de Durango dieron positivo a la bacteria vinculada al brote en investigación, confirmó el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

De los cinco lactantes fallecidos, cuatro resultaron positivos al agente patógeno, mientras que en el quinto caso los análisis no detectaron la bacteria; no obstante, la funcionaria subrayó que las autoridades sanitarias aún no establecen una relación causal directa entre el microorganismo y las defunciones.

“La relación entre la bacteria y cada fallecimiento continúa el análisis y se dará a conocer primero a las familias”, acotó Adriana Josefina Toriz Saldaña al emitir un video con la actualización del caso.

Indicó que ante los hallazgos, el IMSS, la Secretaría de Salud y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) ampliaron la vigilancia microbiológica a la totalidad del nosocomio, y descartó la presencia del brote en otras instalaciones.

“La unidad de cuidados intensivos neonatales permanece cerrada a nuevos ingresos y mantiene activas las medidas de contención, vigilancia y control. Hasta el momento no se han identificado nuevos casos expuestos”, confirmó.

La vocera desmintió además los señalamientos sobre una presunta afectación en una paciente de 14 años ingresada en el mismo centro hospitalario.

“Es falso que una paciente adolescente atendida recientemente en el hospital haya presentado la bacteria”, puntualizó la funcionaria, al garantizar que la adolescente recibe el seguimiento médico correspondiente sin presentar el patógeno.

El pasado martes, el titular del IMSS, Zoé Robledo Aburto, se trasladó a Durango para coordinar los trabajos de investigación junto con directivos de la institución y autoridades sanitarias locales.

En el ámbito local, este miércoles, la directora de Prestaciones Médicas del IMSS, Alva Santos, y el Secretario de Salud de la entidad, Moisés Nájera, sostuvieron una reunión de trabajo en el HGZ 1 para evaluar los avances de los peritajes en la unidad afectada.

Por su parte, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en Durango, Raúl Montelongo Nevárez, condenó la contingencia y exigió transparencia en las indagatorias oficiales.

Los padres de las familias afectadas informaron que acudirán ante la Fiscalía General de la República (FGR) para solicitar una investigación independiente que deslinde responsabilidades legales sobre los decesos.