Confirma Maru Campos cero comunicación con Sheinbaum y acusa a la 4T de ‘querer crucificarla’

Se opera en alianza, en colaboración: Fiscalía General del Estado con la Secretaría de la Defensa, dependiendo del lugar donde se planea hacer el operativo; aquí acudieron los funcionarios de la Fiscalía General del Estado a pedir apoyo al general de la Región 42.

Sobre el operativo, ¿fue a instancias de su Gobierno o lo llevaba a cabo la Guardia Nacional o la Defensa?

Sí, y hacemos operativos. Habíamos hecho un operativo en enero, de fentanilo, con apoyo de la Defensa, y bueno, son relativamente comunes estos operativos.

Del operativo, pero si existían agentes norteamericanos y que estaban en suelo chihuahuense, no.

No puedo decir que no estaba al tanto o que sí estaba al tanto, porque no sabemos si había o no había. Estamos en investigación todavía, ¿no? Y no sabemos si realmente ellos estuvieron en el operativo. Lo que yo te puedo decir es que yo no estaba al tanto de que hubiesen estado participando; o sea, tenía conocimiento del operativo.

A ver: todo este enredo no hubiera aflorado de no haber trascendido la muerte accidental de los dos agentes de la CIA. ¿Por qué no estaba al tanto de su presencia?

Y protesta: “¿Qué te dice que eran agentes de la CIA? ¿Quién lo dice? ¿Quién puede acreditar hoy en día que eran agentes de la CIA?” .

Desde que trascendió la muerte de dos agentes estadounidenses en territorio chihuahuense, la madrugada del 19 de abril, la mandataria intenta sortear un vendaval que, por lo pronto, puede desembocar en la formulación de un juicio político en su contra y que, además, ya arrojó un daño colateral: la ruptura en la interlocución con la presidenta Claudia Sheinbaum.

“¡Qué bueno que estás conmigo: me pones muy contenta!”, le dice al animalito de orejas caídas mientras lo abraza.

En el ojo del huracán, la gobernadora panista de Chihuahua , Maru Campos, le da la espalda a la crisis que resiente desde hace un mes con Pecu, el perrito yorkie que deambula por la habitación del hotel.

Tengo entendido que hay otro tipo de agentes estadounidenses que sí operan. ¿Qué me puede decir?

No, no puedo decir nada. ¿Cómo voy a saber yo, ¡eh!, si hay personas trabajando para la CIA, para el FBI, para la DEA? Yo no soy el Instituto Nacional de Migración ni la Cancillería, eso lo debe saber el Gobierno federal.

Y por estas presencias, ¿se lo reclamó a Omar García Harfuch (SSPC) ahora que estuvo en la CDMX?

Cuando vi al secretario de Seguridad, él de entrada me dijo que estaba muy mal lo que habían hecho en Chihuahua, porque no me habían informado, y en una rueda de prensa él mismo dijo que la gobernadora de Chihuahua no estaba enterada de la presencia de agentes norteamericanos.

Entonces, ¿no tenía conocimiento de la presencia de estos agentes de la CIA? ¿De agentes de otras agencias?

No lo conozco. Es más, no conozco a una persona que venga y me diga:“Mira: mi acreditación. Soy del FBI, soy del Homeland Security” .Yo estudié en Washington y sí conocí a mucha gente del FBI, del Departamento de Estado, etcétera, pero aquí en Chihuahua jamás.

¿Y qué piensa de lo que ocurrió? ¿Hay materia para recuperar?

Claro, o sea, si sucedió que estaban operando, que estuvieran lo que estuvieran haciendo, hay un reclamo, por supuesto, a mis colaboradores, a los cuales, pues después de la investigación con pruebas, seguramente van a ser castigados con todo el rigor de la ley, porque esto no puede marcar precedente, eso tiene que dejar de suceder. Pero el Instituto Nacional de Migración y la Cancillería, pues debieron de haber acreditado en su momento y haber avisado al Ejecutivo del Estado.

¿Usted se enteró a través de la prensa o cómo?

No, yo me enteré por el fiscal general del Estado. Primero me avisa del accidente en la madrugada del domingo y horas después me avisa que parecía que en el accidente habían fallecido dos norteamericanos. A los dos días me informa que había otros dos norteamericanos que iban en la camioneta de atrás de la camioneta que se desbarrancó. Entonces, pues para tener las investigaciones lo más certeras, primero le pedimos que saliera de la Fiscalía y creamos la Unidad Especializada.

¿Le pidió que renunciara?

Sí, yo le pedí que renunciara.

¿Qué tanto han avanzado las investigaciones?

Se pidió la audiencia de entre 45 y 50 elementos de la Agencia Estatal de Investigación que estuvieron presentes en el laboratorio. Se les hizo la audiencia en Ciudad Juárez y después aquí en la Ciudad de México por parte de la Fiscalía General de la República. Y se pidió también la comparación del exfiscal de Operaciones Estratégicas. Sí, todo. Ni el exfiscal ni una servidora han recibido ninguna notificación para comparar.

Con la solicitud de juicio político, la 4T la quiere crucificar...

Sí, me quiere crucificar Morena. La 4T o Morena. Y bueno, pues tienen ganas de entrometerse en el estado de Chihuahua, un estado que históricamente también ha dado mucho. Los chihuahuenses no somos nada dejados. No queremos a La Barredora a través de (la senadora) Andrea Chávez en el estado, ni queremos a Ariadna Montiel (lideresa de Morena) en el estado de Chihuahua tampoco, y mucho menos a Andy (López Beltrán).

¿Por qué se dice que en Chihuahua hay un centro de operaciones de agentes estadounidenses?

Mira, la Secretaría de Seguridad Pública se trasladó físicamente a trabajar a Ciudad Juárez desde hace cuatro años. ¿Por qué? Porque Juárez era la ciudad con mayor índice delictivo. Entonces, se construyó una torre —que no ha terminado de construirse— donde alberga las oficinas de la Secretaría de Seguridad Pública.

Plataforma Centinela proviene del modelo de seguridad que hicimos en Chihuahua Capital, que era, yo le digo, un Big Brother de cámaras, de drones, pues para saber qué estaba pasando en la ciudad. Funcionó muy bien, disminuimos mucho los delitos. Entonces, lo trasladamos al ámbito estatal y lo que hace esa torre, pues además de las oficinas, es albergar el cerebro de todo lo que pasa en el estado. Y se tenía contemplado, bajo los protocolos fronterizos con los cuales trabaja Seguridad Pública, la Fiscalía del Estado, los Consulados (tanto el de Juárez como el de El Paso) y las agencias de seguridad, pues darle un lugar a Estados Unidos, nada más.

Entonces, ¿hay o no había un búnker estadounidense allí?

No. Claro que no. No tenemos ni el búnker para nosotros. En todo caso, era compartir un lugar para Estados Unidos, para poder colaborar en lo que estaba sucediendo.

¿En cualquier situación que ameritara colaboración?

En una situación que pudiese interesar a Estados Unidos, que Estados Unidos hubiese avisado al Gobierno federal y el Gobierno federal pide al Gobierno del estado que procedamos.

¿Ha habido ya alguna situación de esta naturaleza?

Sí, ha habido: el caso de El Viejón, del Cártel de Sinaloa, capturado en septiembre de 2025; el FBI le pide colaboración a la Guardia Nacional y la Guardia nos pide a nosotros. Si participaron esos agentes fronterizos, pues alguien lo tuvo que haber planeado, por eso te digo que va de la mano con la investigación. O sea, no sabemos si esos agentes norteamericanos te dicen: “A ver, llévame a un operativo, qué padre. Voy a tomar fotos”. ¿Qué te dice que eran agentes de la CIA? ¿Quién dice, quién puede acreditar hoy en día que eran agentes de la CIA?

¿Estados Unidos no los ha identificado como tales?

No. Se trasladaron los cuerpos a El Paso, Texas. Uno de los fallecidos tenía visa de turista y el otro tenía pasaporte diplomático, nada más.

En este momento, la interlocución con la Presidenta ¿está rota?

No hay comunicación con Palacio Nacional y no hay relación con Palacio Nacional. Yo entiendo quién es el jefe del Ejecutivo en este país y, bueno, me debo a su respeto, pero tampoco entiendo por qué se le juzga tan duro a una gobernadora que está haciendo su trabajo, que está disminuyendo los índices de criminalidad en su estado.

No entiendo por qué esa ligereza de decir “traición a la patria” y “juicio político”, ¿por qué si no ha terminado la investigación? Apenas está empezando, no hay ninguna prueba. Y del otro lado, (Rubén) Rocha Moya. Aquí queda muy claro que el tema es político.