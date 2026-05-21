Ariadna Montiel acusa a Maru Campos de ‘traición a la patria’ tras aceptar presencia de FBI y DEA en Chihuahua

“Se confirma: la panista @MaruCampos_G acepta que violó la soberanía nacional y cometió traición a la patria” , escribió la dirigente morenista al compartir un video con fragmentos de entrevistas concedidas por Campos a los periodistas Ciro Gómez Leyva y Joaquín López-Dóriga.

A través de una publicación en su cuenta de X, Montiel sostuvo que la gobernadora habría incurrido en contradicciones respecto al conocimiento que tenía sobre la participación de corporaciones estadounidenses en operativos realizados en Chihuahua.

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, lanzó críticas este martes contra la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, conocida como Maru Campos, luego de que la mandataria estatal reconociera en entrevistas radiofónicas la existencia de colaboración y presencia de agencias de seguridad estadounidenses en territorio chihuahuense.

“Además, dio una nueva información: que el gobierno del estado de Chihuahua ha extraditado personas a Estados Unidos sin tener facultades para ello” , escribió la líder morenista.

Asimismo, agregó que durante la conversación con López-Dóriga la gobernadora habría mencionado la entrega de personas a autoridades estadounidenses.

“Contradiciéndose, en entrevista con @CiroGomezL afirmó que no sabía de la presencia de agentes estadounidenses en Chihuahua; horas después, con @lopezdoriga, confesó en vivo que sí tenía conocimiento y avaló operaciones y presencia de agencias como el FBI y la DEA” , señaló.

En el mensaje difundido en redes sociales, Ariadna Montiel aseguró que la mandataria estatal ofreció versiones distintas sobre la presencia de agentes estadounidenses en Chihuahua.

MARU CAMPOS RECHAZA CONOCER INTERVENCIÓN DE ELEMENTOS DE EU, EN ENTREVISTA CON GÓMEZ LEYVA

El video difundido por Morena incluye un fragmento de la entrevista realizada por Ciro Gómez Leyva a la gobernadora de Chihuahua, en la que fue cuestionada sobre los operativos realizados en el estado y el presunto conocimiento sobre la presencia de agentes extranjeros.

“¿Qué sabías y qué es lo que no sabías? Campos, gobernadora de Chihuahua”, preguntó el periodista.

En respuesta, Maru Campos explicó que conocía la existencia de un operativo en la comunidad de Pinal, perteneciente al municipio de Morelos, aunque negó tener información sobre la presencia de agentes estadounidenses en territorio estatal.

“Yo tenía muy claro que había un operativo en Pinal, una comunidad que está a 14 km de la cabecera municipal de Morelos, pero realmente por el camino sinuoso que existe, bueno, es mucho más largo el camino, el triple, 50 minutos aproximadamente”, expresó.

La mandataria añadió:

“Una servidora no gestionó, una servidora no autorizó, y una servidora tampoco sabía ni tenía conocimiento de que había agentes norteamericanos en suelo chihuahuense. No te digo ya en esa comunidad de Pinal en Morelos, ¿no? En cualquier resquicio de superficie del estado de Chihuahua”.

HORAS DESPUÉS, MARU CAMPUS ADMITE PRESENCIA DE AGENTES ESTADOUNIDENSES EN CHIHUAHUA

Horas después, en otra entrevista transmitida en vivo con Joaquín López-Dóriga, Maru Campos habló sobre la cooperación entre autoridades mexicanas y agencias estadounidenses.

Durante la conversación, López-Dóriga le preguntó directamente si existía colaboración y presencia de agentes estadounidenses en Chihuahua.

“O sea, sí había colaboración y presencia de agentes estadounidenses excepto de la CIA en el estado de Chihuahua”, planteó el periodista.

“A sí es”, respondió la gobernadora.

Posteriormente, López-Dóriga cuestionó si personal de la Fiscalía y de Seguridad Pública mantenía reuniones con agentes de inteligencia de Estados Unidos en Ciudad Juárez.

“Sí. Así es. Pero no de la CIA. Era el Departamento de Estado, era Homeland Security, era el FBI, era la DEA. Nunca la CIA”, respondió Campos.

El conductor agregó:

“Bueno, pero también son agencias el FBI y la DEA”.

“Sí, claro”, contestó la mandataria.

GOBERNADORA SEÑALA COOPERACIÓN INSTITUCIONAL ENTRE CHIHUAHUA Y ESTADOS UNIDOS

Durante la misma entrevista, López-Dóriga preguntó si dichas agencias también participaban en operativos realizados en Chihuahua.

“Y si operaban ahí también”, señaló el periodista.

“Pero era colaboración y cooperación, Joaquín”, respondió Campos.

Más adelante, la mandataria indicó que en algunos casos participaban elementos de corporaciones estadounidenses en acciones para detener a generadores de violencia.

“Participaban quienes debían de, en ese momento, atrapar o detener a ese generador de violencia que en ese caso era mexicano”, comentó.

Cuando López-Dóriga insistió sobre si podían intervenir la DEA o el FBI, Campos respondió: “Podía ser la DEA o el FBI, no”.