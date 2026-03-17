Confirma Sheinbaum que mandará su ‘Plan B’ de la reforma electoral al Senado

Luego de que su reforma electoral no alcanzara la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, durante su conferencia matutina anunció el envío de una nueva iniciativa conocida como “Plan B”, la cual será discutida en el Senado con el respaldo de sus aliados, Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

La mandataria explicó que esta nueva propuesta se centrará principalmente en la reorientación del gasto público en el ámbito político, con el objetivo de reducir costos y destinar mayores recursos a obra pública en estados y municipios.

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De acuerdo con la información más reciente, el “Plan B” es una versión mucho más acotada de la reforma original, luego de que no se lograran consensos para modificar la Constitución. Entre sus principales puntos destacan:

Reducción del presupuesto de congresos locales y cabildos municipales, con la intención de generar ahorros que se canalicen a servicios públicos e infraestructura.