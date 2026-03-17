¡Terminaron aceptándolo! Sheinbaum dobla al Verde y al PT con amenazas y un ‘Plan B’ descafeinado: Loret de Mola

CDMX.- Con la amenaza de romper la alianza y un Plan B “descafeinado”, la presidenta Claudia Sheinbaum logró doblar a sus aliados del Verde y del Partido del Trabajo (PT), asegura el periodista Carlos Loret de Mola hoy en sus “Historias de Reportero”.

Tres minutos habrían bastado a la Presidenta, asegura el editorialista, “para poner a temblar a sus aliados” la semana pasada, en una reunión a la cual los convocó tras rechazar su reforma electoral.

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“Sheinbaum se apareció tres minutos en la reunión a la que convocó en Palacio Nacional para presentarles el Plan B horas después de que le rechazaron su reforma electoral. Se le vio enojada. El ambiente fue de reclamo. Le funcionó”, refiere en su artículo.

Si bien en un principio al PT y al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) “el Plan B no les gustó mucho de botepronto”, terminaron cediendo ante la amenaza y “tras una ronda de negociaciones en la Secretaría de Gobernación”.

“El mensaje del gobierno a sus partidos aliados fue diáfano: rechazar el Plan B es dinamitar la alianza Morena-PT-Verde. Y nadie quería eso. A cambio de que se sumaran al Plan B y no le propinaran otra derrota legislativa a la Presidenta, el régimen les ofreció rasurar aquellas partes que les resultaran intransitables”, detalla el editorialista.

Este domingo, el PT y el PVEM cerraron filas con Morena y la presidenta Sheinbaum, anunciando su respaldo en una conferencia de prensa.

El Plan B, según ha señalado la mandataria, busca generar un ahorro presupuestal, eliminar los privilegios burocráticos, así como fortalecer la participación ciudadana. Sin embargo, expertos han advertido que los recortes podrían “asfixiar” a los municipios y afectar la autonomía estatal, así como a los órganos electorales.

Se prevé que el Plan B, el cual será enviado hoy, sea aprobado en fast track en el Senado.