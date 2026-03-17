¡Terminaron aceptándolo! Sheinbaum dobla al Verde y al PT con amenazas y un ‘Plan B’ descafeinado: Loret de Mola

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/ 17 marzo 2026
    ¡Terminaron aceptándolo! Sheinbaum dobla al Verde y al PT con amenazas y un ‘Plan B’ descafeinado: Loret de Mola
    De acuerdo con el periodista, Sheinbaum Pardo amenazó con dinamitar la coalición Morena-PT-Verde, lo que no convenía a nadie. CUARTOSCURO

El periodista da cuenta hoy en su columna ‘Historias de Reportero’ sobre cómo la Presidenta puso ‘a temblar a sus aliados’ para evitar otro revés legislativo, ahora con el Plan B de la reforma electoral, aunque también tuvo que ceder

CDMX.- Con la amenaza de romper la alianza y un Plan B “descafeinado”, la presidenta Claudia Sheinbaum logró doblar a sus aliados del Verde y del Partido del Trabajo (PT), asegura el periodista Carlos Loret de Mola hoy en sus “Historias de Reportero”.

Tres minutos habrían bastado a la Presidenta, asegura el editorialista, “para poner a temblar a sus aliados” la semana pasada, en una reunión a la cual los convocó tras rechazar su reforma electoral.

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“Sheinbaum se apareció tres minutos en la reunión a la que convocó en Palacio Nacional para presentarles el Plan B horas después de que le rechazaron su reforma electoral. Se le vio enojada. El ambiente fue de reclamo. Le funcionó”, refiere en su artículo.

Si bien en un principio al PT y al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) “el Plan B no les gustó mucho de botepronto”, terminaron cediendo ante la amenaza y “tras una ronda de negociaciones en la Secretaría de Gobernación”.

“El mensaje del gobierno a sus partidos aliados fue diáfano: rechazar el Plan B es dinamitar la alianza Morena-PT-Verde. Y nadie quería eso. A cambio de que se sumaran al Plan B y no le propinaran otra derrota legislativa a la Presidenta, el régimen les ofreció rasurar aquellas partes que les resultaran intransitables”, detalla el editorialista.

Este domingo, el PT y el PVEM cerraron filas con Morena y la presidenta Sheinbaum, anunciando su respaldo en una conferencia de prensa.

El Plan B, según ha señalado la mandataria, busca generar un ahorro presupuestal, eliminar los privilegios burocráticos, así como fortalecer la participación ciudadana. Sin embargo, expertos han advertido que los recortes podrían “asfixiar” a los municipios y afectar la autonomía estatal, así como a los órganos electorales.

Se prevé que el Plan B, el cual será enviado hoy, sea aprobado en fast track en el Senado.

OFRECE MORENA UN PLAN B A LA MEDIDA DEL PT Y VERDE

Ante el temor de perder el registro y las prerrogativas económicas, el autor de “Historias de Reportero” afirma que el Partido del Trabajo y el Verde aceptaron el Plan B tras ofrecerles la Segob una versión “light” de la propuesta inicial, es decir, hecha a su medida.

Entre los puntos que se “descafeinaron” para complacer a los partidos aliados del oficialismo destacan:

– No tocarán plurinominales: La consulta popular no podrá interferir en la conformación de los poderes, blindando las curules de las que dependen estos partidos.

– Presupuesto intacto: Se eliminaron los recortes económicos profundos en estados y municipios que afectaban la operación territorial de los aliados.

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“No es el que originalmente quería la Presidenta. No van a hacer recortes económicos tan profundos en estados y municipios y, sobre todo, la consulta popular para temas electorales nunca incluirá asuntos que tengan que ver con la conformación de los otros poderes (es decir, no se van a meter con los plurinominales, que fue el punto central de la discrepancia de Morena con sus aliados del PT y el Verde)”, explica al respecto.

EL PVEM YA PASA LA FACTURA A MORENA: QUIEREN ZACATECAS Y SINALOA

En su artículo, Loret de Mola también expone el costo de la “lealtad” de los partidos aliados, al menos en el caso del Verde Ecologista, el cual, a cambio de no volver a dar un revés legislativo a Sheinbaum, ya ha pasado la factura a Morena.

De acuerdo con lo revelado por el editorialista, según “fuentes cercanas a la negociación”, el partido del tucán ya busca cobrar el favor y expandir su dominio territorial más allá de San Luis Potosí y Quintana Roo, actualmente gobernados por ellos.

“El Partido Verde incluso puso sobre la mesa que Morena le ‘cediera’ una gubernatura más, además de San Luis Potosí y Quintana Roo. Tienen la mira puesta en Zacatecas o incluso en Sinaloa”, refiere.

Loret de Mola concluye que, si bien la coalición oficialista se encuentra abollada tras el desacuerdo por la reforma electoral, advierte que se mantiene “viva para intentar repetir en el 2027 sus éxitos anteriores”.

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Isabel Serrano

Editora con 13 años de trayectoria en medios impresos, especializada en el seguimiento y edición de contenidos de política y agenda nacional.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Veracruzana, con especialidad en periodismo, y egresada del Diplomado para Periodistas del Tecnológico de Monterrey (ITESM) en alianza con FEMSA (generación 2017).

Actualmente está a cargo de la sección de Opinión, donde edita contenidos de análisis y debate sobre la agenda pública.

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