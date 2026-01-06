Confirman el primer caso de gusano barrenador en Michoacán

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Michoacán confirmó el primer caso de gusano barrenador en el estado en la localidad de Villa Madero. Corresponde a un toro descornado con miasis que fue detectado por un médico veterinario zootecnista.

Lo que fue notificado al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), confirmando que el animal se encuentra bajo atención y vigilancia.

Por otro lado, Secretaría de Agricultura (Sader) llamó a ganaderos a revisar las heridas en ganado y reportar los casos. Así como ya se realizaron tareas para verificar que los animales de otras especies en la zona se encuentren sanos y libres de esta plaga.

Además, la Sader apuntó que el Grupo Estatal de Emergencia de Sanidad Animal (GEESA) desplegó a personal técnico para fortalecer la vigilancia en Michoacán.

Entre los grupos se encuentra el personal técnico oficial y privado previamente capacitado para dar respuesta a una emergencia sanitaria, se realizan rastreos epidemiológicos y búsqueda activa de casos sospechosos en coordinación con autoridades estatales y federales.

Mientras que se llevan a cabo las reuniones informativas con ganaderos y autoridades locales para prevenir la propagación de la plaga, además de reforzar el sistema de monitoreo a través de puntos de verificación, delegados regionales y directores de Desarrollo Rural de los Ayuntamientos.

Hasta el momento no se han detectado moscas del gusano barrenador en otros municipios del estado tras la inspección a 509 bovinos, 36 equinos, 35 cerdos, 19 perros y gatos, de acuerdo con Senasica, a través de la Comisión México-Estados Unidos para la prevención de la fiebre aftosa y otras enfermedades exóticas de los animales (CPA).