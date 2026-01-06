Confirman el primer caso de gusano barrenador en Michoacán

México
/ 6 enero 2026
    Confirman el primer caso de gusano barrenador en Michoacán
    La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Michoacán confirmó el primer caso de gusano barrenador en el estado. ARCHIVO

Corresponde a un toro descornado con miasis que fue detectado por un médico veterinario zootecnista

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Michoacán confirmó el primer caso de gusano barrenador en el estado en la localidad de Villa Madero. Corresponde a un toro descornado con miasis que fue detectado por un médico veterinario zootecnista.

Lo que fue notificado al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), confirmando que el animal se encuentra bajo atención y vigilancia.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum entregará 150 de los 650 millones de pesos destinados a Coahuila por plaga de gusano barrenador

Por otro lado, Secretaría de Agricultura (Sader) llamó a ganaderos a revisar las heridas en ganado y reportar los casos. Así como ya se realizaron tareas para verificar que los animales de otras especies en la zona se encuentren sanos y libres de esta plaga.

Además, la Sader apuntó que el Grupo Estatal de Emergencia de Sanidad Animal (GEESA) desplegó a personal técnico para fortalecer la vigilancia en Michoacán.

Entre los grupos se encuentra el personal técnico oficial y privado previamente capacitado para dar respuesta a una emergencia sanitaria, se realizan rastreos epidemiológicos y búsqueda activa de casos sospechosos en coordinación con autoridades estatales y federales.

TE PUEDE INTERESAR: Alerta en Oaxaca: casi 2 mil casos de gusano barrenador y ya pegó en humanos

Mientras que se llevan a cabo las reuniones informativas con ganaderos y autoridades locales para prevenir la propagación de la plaga, además de reforzar el sistema de monitoreo a través de puntos de verificación, delegados regionales y directores de Desarrollo Rural de los Ayuntamientos.

Hasta el momento no se han detectado moscas del gusano barrenador en otros municipios del estado tras la inspección a 509 bovinos, 36 equinos, 35 cerdos, 19 perros y gatos, de acuerdo con Senasica, a través de la Comisión México-Estados Unidos para la prevención de la fiebre aftosa y otras enfermedades exóticas de los animales (CPA).

Temas


veterinarios
Plagas

Localizaciones


Michoacán
México

Organizaciones


SADER

Karla Velazquez

Karla Velazquez

Editora Web en Mesa Central, enfocada en tendencias de Deportes para Vanguardia Mx. También se especializa en Fact Checking de discursos políticos, sociales y científicos, así como temas de tendencia en redes sociales.

Es egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Nuevo León.

