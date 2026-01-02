Alerta en Oaxaca: casi 2 mil casos de gusano barrenador y ya pegó en humanos

OAXACA, OAX.- Al 31 de diciembre de 2025, Oaxaca acumuló mil 984 casos de gusano barrenador del ganado, de los cuales 161 se mantienen activos, de acuerdo con registros de la Secretaría de Fomento Agroalimentario y Desarrollo Rural (Sefader) del gobierno estatal.

La dependencia detalló que la mayor concentración de reportes se ubica en el Istmo, con mil 24 casos, seguido de la Cuenca del Papaloapan (468) y la Costa (192). Otras regiones con incidencia son la Sierra de Juárez (100), Sierra Sur (88), Sierra de Flores Magón (69), Valles Centrales (40) y la Mixteca (tres).

Sobre la confirmación diagnóstica, se indicó que la enfermedad es causada por la mosca Cochliomyia hominivorax y que su verificación se realiza a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), en coordinación con la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA).

Ante el avance del padecimiento, la Sefader exhortó a personas ganaderas y a la población en general a notificar cualquier sospecha de presencia del insecto en bovinos, equinos, caprinos, ovinos y también en animales de compañía, a fin de activar medidas de atención y control.

En paralelo, los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) confirmaron dos casos en humanos, tras el análisis de larvas detectadas en heridas de pacientes, según la información difundida por las autoridades estatales.

El primer caso corresponde a un hombre de 48 años, con antecedente de diabetes mellitus, localizado en la Jurisdicción Sanitaria 3 Tuxtepec. La enfermedad se presentó en una úlcera de una extremidad y, tras recibir tratamiento, fue dado de alta sin complicaciones.

El segundo caso es un hombre de 73 años de la Jurisdicción Sanitaria 1 Valles Centrales, atendido en el Hospital General "Dr. Aurelio Valdivieso" IMSS-Bienestar. Durante una revisión por problemas de cicatrización de un injerto se detectaron larvas y, tras la intervención, ya no presentó el padecimiento.