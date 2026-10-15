Gana el ‘No’ en consulta salarial del IMSS; ‘si llegaran a desconocerlo, lo declararemos como un fraude’

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México
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    Gana el ‘No’ en consulta salarial del IMSS; ‘si llegaran a desconocerlo, lo declararemos como un fraude’
    Trabajadores y jubilados del IMSS aseguran que la mayoría rechazó el aumento salarial de 6.8%. Denuncian boletas sin folio, falta de un padrón electoral y presuntas presiones sindicales. VANGUARDIA/ARCHIVO

Trabajadores del IMSS reportan el triunfo del ‘No’ al aumento salarial de 6.8% y denuncian irregularidades; advierten posibles protestas y un paro nacional

La consulta sobre el aumento salarial de 6.8% para trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) terminó con una mayoría por el ‘No’, de acuerdo con representantes de trabajadores y jubilados, quienes denunciaron presuntas irregularidades durante la votación realizada el miércoles.

Eduardo Vinicio Martínez González, representante de jubilados y pensionados del instituto, aseguró que el proceso careció de condiciones suficientes de transparencia y advirtió que, si los resultados no son reconocidos, los inconformes podrían emprender nuevas movilizaciones e incluso llegar a un paro nacional de labores.

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En entrevista, Martínez González estimó que participó entre 70% y 80% de un padrón de 476 mil personas. Sin embargo, señaló que la falta de un registro claro de votantes y las inconsistencias en las boletas generan dudas sobre la certeza de los resultados.

“Y si llegaran a desconocerlo, pues nosotros lo declararemos como un fraude, y esto ya lo hemos consensuado con los trabajadores y los compañeros jubilados y pensionados y otros sindicatos, donde si eso se pone así, nos imponen un fraude, pues tomaremos medidas mucho más drásticas e, inclusive, llegar hasta el paro nacional, si nos obligan”, declaró.

TRABAJADORES DENUNCIAN FALTA DE TRANSPARENCIA

Entre las principales anomalías señaladas por los inconformes están la entrega de boletas sin folio, la ausencia de un padrón electoral y las medidas que, según sus testimonios, se utilizaron para comprobar la identidad de quienes acudieron a votar.

Martínez González cuestionó que únicamente se solicitara la credencial para votar, pese a que los trabajadores cuentan con gafetes y documentos de identificación institucional y sindical. A su juicio, este procedimiento pudo facilitar la participación de personas ajenas al IMSS.

También acusó que los integrantes del propio sindicato estuvieron a cargo de organizar la consulta y participar en el escrutinio, sin permitir que los trabajadores vigilaran el desarrollo de la jornada.

“Hubo muchas irregularidades, si esto no se transparenta por parte del sindicato y de la Secretaría del Trabajo, que es cómplice de esta irregularidad, yo creo que vendrá una manifestación mucho mayor, inclusive, movilizaciones, paro de labores escalonadas, obviamente sin interrumpir el servicio de urgencias a los pacientes”, sostuvo.

Los inconformes también señalaron que se habrían presentado amenazas contra trabajadores contratados bajo el esquema 08, así como presiones relacionadas con becas y beneficios sindicales para que respaldaran el incremento salarial.

De acuerdo con Martínez González, estas prácticas limitarían la libertad de los empleados para emitir su voto. Los señalamientos forman parte de las denuncias de los participantes y requieren una respuesta de las instancias señaladas.

CUESTIONAN EL AUMENTO SALARIAL Y LAS BOLETAS

La propuesta sometida a consulta contempla un incremento de 6.8%, distribuido en 2.9% al sueldo tabular y 3.9% correspondiente al concepto de ayuda de renta.

Rafael Soto Cruz, enfermero del Centro Médico Nacional Siglo XXI, también denunció inconsistencias en el proceso. Aseguró que recibió reportes y fotografías de distintas partes del país que, según su testimonio, muestran diferencias en el diseño de las boletas y problemas para supervisar la votación.

“Ellos son juez y parte. Ellos mismos están en el escrutinio y en las boletas. Tenemos como dos o tres tipos de boletas en fotografías y la que me dieron es un papel mal cortado sin folio. Hay otras que sí tienen folio, pero sólo en un lado y no el talón y no hay un padrón claro”, afirmó.

Soto Cruz agregó que, en distintos centros de votación, los trabajadores que solicitaron observar el procedimiento habrían sido retirados y se les habría impedido utilizar dispositivos para documentar lo ocurrido.

ADVIERTEN POSIBLES MOVILIZACIONES

Martínez González sostuvo que los trabajadores no permitirán que las urnas salgan de las unidades antes de que los votos sean contabilizados frente a los participantes. La exigencia, explicó, busca dar certeza al resultado y evitar posibles manipulaciones.

Los representantes también advirtieron que podrían realizar manifestaciones y paros escalonados si no se aclaran las denuncias. Según su postura, las acciones se organizarían sin suspender la atención de urgencias para los pacientes del IMSS.

Hasta la información proporcionada para esta nota, no se incluye una respuesta del sindicato ni de la Secretaría del Trabajo a los señalamientos, tampoco una confirmación oficial del resultado de la consulta.

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DATOS CLAVE DE LA CONSULTA

· Aumento propuesto: 6.8% en total.

· Distribución: 2.9% al sueldo tabular y 3.9% por ayuda de renta.

· Padrón referido por los inconformes: 476 mil personas.

· Participación estimada: entre 70% y 80%, según Martínez González.

· Principales denuncias: boletas sin folio, falta de padrón, restricciones a observadores y presuntas presiones sindicales.

· Posibles medidas: nuevas protestas, paros escalonados y un eventual paro nacional si los inconformes consideran que se desconocen los resultados.

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Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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