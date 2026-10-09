Diputados proponen días del bienestar y del aguacate

Son cerca de 150 iniciativas para crear fechas conmemorativas en lo que va de esta Legislatura, entre las que destacan el Día Nacional del Chile en Nogada, el Día Nacional del Aguacate, el Día Nacional del Organillero, el Día Nacional de las Montañas, el Día Nacional de la Soledad No Deseada, el Día Nacional de los Héroes Anónimos, el Día Nacional del Tianguis, el Día Nacional del Xoloitzcuintle, el Día Nacional del Venado cola blanca, y el Día Nacional de la Flor de Cempasúchil, entre muchas otras.

A pesar de que en la 66 Legislatura los congresistas federales han discutido asuntos de seguridad, salud, educación y presupuesto, durante el mismo periodo cientos de diputados han tenido como prioridad impulsar iniciativas para crear días nacionales, colocar nuevas leyendas en el Muro de Honor y otros temas considerados de baja prioridad, como lo son declarar el Día Nacional del Tianguis o el Día del Aguacate, o bien, reformas calificadas de “ocurrentes”, como castigar con cárcel a quienes publiquen memes o stickers, y crear el Día del Bienestar el mismo día que cumple años Andrés Manuel López Obrador.

Este tipo de propuestas se repite por decenas de años. Los planteamientos para nuevas efemérides abarcan desde expresiones culturales y actividades económicas hasta alimentos, profesiones, especies animales, fenómenos naturales y causas sociales.

Algunas se quedan en el trámite de comisión, otras son retiradas y unas pocas llegan al pleno.

El 21 de octubre de 2025, la diputada del PT Ana Karina Rojo Pimentel presentó una iniciativa para declarar Día Nacional del Bienestar el 13 de noviembre, coincidiendo con el cumpleaños de López Obrador.

La legisladora publicó un tuit en el que sostuvo que el expresidente ha sido un luchador inalcanzable por el bienestar de los mexicanos.

”Hoy conmemoramos a un líder que ha marcado un antes y un después en la historia de México: Andrés Manuel López Obrador. Su lucha incansable y su dedicación al bienestar de los más necesitados son inspiración para quienes trabajamos por una nación más justa y solidaria”, posteó.

Además de la insistencia por incorporar nuevas fechas al calendario cívico, durante la 66 Legislatura la Cámara de Diputados ha dedicado parte de su actividad a promover la inscripción de diversas frases con letras de oro en el recinto legislativo de San Lázaro.

Se ha pedido develar las leyendas Escuadrón 201, Ifigenia Martínez, Francisco García Salinas, Hermila Galindo, Octavio Paz, Frida Kahlo, Francisco González Bocanegra, Jaime Nunó, Heberto Castillo, Fundación Tenochtitlan 1325, Tratados de Córdoba, Malintzin, Bandera Sierra de Zongolica, o bien, modificar la forma en que aparecen inscritos personajes históricos, para que Margarita Maza de Juárez se escriba Margarita Eustaquia Maza Parada y Josefa Ortiz de Domínguez se redacte María Josefa Crescencia Ortiz Téllez-Girón.

En septiembre de 2025, el diputado Armando Corona Arvizu (Morena) presentó una iniciativa que planteaba de tres a seis años de prisión y de 300 a 600 días multa para quien creara, manipulara, reprodujera o difundiera imágenes, videos, audios o representaciones digitales generadas mediante edición o inteligencia artificial que utilizaran sin consentimiento de una persona con el propósito de ridiculizarla, acosarla, suplantarla o dañar su reputación o dignidad.

Quedó en la congeladora.En marzo de 2026, tras la muerte del empresario Carlos Bremer, se propuso una reforma para modificar el reglamento de la Cámara de Diputados y crear el galardón Medalla Carlos Bremer, para reconocer a mexicanos y mexicanas altruistas.

Este tipo de propuestas se han extendido a lo largo del territorio nacional.

En diversas Cámaras locales de Diputados, los congresistas han planteado crear el Día de la Cuarta Transformación, prohibir la venta de cerveza tibia, prohibir el reguetón y hasta invertir en la construcción de una nave espacial para llevar el café veracruzano al planeta Marte.