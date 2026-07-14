Conmemora Sheinbaum 159 aniversario de República Restaurada: ‘Puso fin a entregar la nación a una potencia extranjera’

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    Conmemora Sheinbaum 159 aniversario de República Restaurada: ‘Puso fin a entregar la nación a una potencia extranjera’
    Sheinbaum estuvo acompañada en el evento por integrantes de su gabinete legal y ampliado. CUARTOSCURO

Durante el evento, celebrado en Palacio Nacional, se reconoció al expresidente Benito Juárez y a su esposa Margarita Maza Parada

En uno de los Patios Marianos de Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó el 159 aniversario de la República Restaurada.

En el evento se reconocieron las figuras del expresidente Benito Juárez y de su esposa Margarita Maza Parada en ese periodo de la historia de México.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/sheinbaum-senala-que-la-scjn-debe-explicar-suspension-que-freno-juicio-politico-contra-samuel-garcia-LH22168993

La historiadora Margarita Vázquez Montaño, miembro del Consejo Técnico del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, indicó ante la Mandataria federal que la defensa de la soberanía “es uno de los principios fundamentales del humanismo mexicano y forma parte de la historia del pueblo de México, y de la construcción de su identidad nacional”.

“Este evento recuperó nuestra independencia y puso fin al intento de someter y entregar la nación mexicana a una potencia extranjera”, dijo.

Resaltó que con el manifiesto de Benito Juárez, “entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz”, honra al pueblo por su patriotismo en la defensa de su soberanía y libertad republicana.

“Conmemorar y preservar la memoria histórica de los procesos fundacional de México, como el de la Restauración de la República, es un ejercicio colectivo para comprender cómo se construyó el proyecto de una nación soberana, independiente, libre y democrática.

“La Restauración de la República es una lección histórica, que reivindica los valores de no intervención y solución pacífica de los conflictos, y que nos da la oportunidad de reconocer que la defensa de nuestra soberanía no es un asunto del pasado, es un ejercicio permanente y actual.

“Es un recordatorio del origen civil y republicano del Estado mexicano que ha permitido que exista una nación digna, con una historia viva que nos enseña que la soberanía reside en la voluntad del pueblo. Este acontecimiento también ofrece una lección moral sobre el significado de la defensa de la soberanía, aún en las circunstancias más difíciles”, dijo al referir que así lo plasmó Juárez a Matías Romero en una carta en 1865 cuando rechazó la entrega de territorio nacional a cambio de ayuda militar.

La presidenta Claudia Sheinbaum estuvo acompañada en esta conmemoración por su gabinete legal y ampliado.

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