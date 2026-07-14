Sheinbaum señala que la SCJN debe explicar suspensión que frenó juicio político contra Samuel García

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) debe explicar de manera pública y detallada los argumentos jurídicos que sustentan la suspensión concedida al gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, la cual impide que el Congreso estatal continúe con un juicio político que podría derivar en su destitución o inhabilitación. Durante la conferencia matutina de este martes en Palacio Nacional, la mandataria fue cuestionada sobre la resolución emitida por la ministra Estela Ríos, quien otorgó una suspensión para mantener al mandatario estatal en funciones mientras la Suprema Corte resuelve el fondo del asunto.

SHEINBAUM SOLICITA CONOCER LOS FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN Al responder a la pregunta, Sheinbaum señaló que aún no conoce el contenido completo de la resolución judicial, por lo que consideró necesario que la ministra responsable exponga los argumentos que sustentaron su decisión. “La ministra debe explicar cuáles fueron las consideraciones que tomó”, afirmó la presidenta. Indicó que, de manera general, los procedimientos de juicio político contra gobernadores están contemplados en las constituciones de las entidades federativas, por lo que corresponde a la Suprema Corte explicar las razones jurídicas que motivaron su intervención. “Voy a ver los argumentos que da la ministra, pero lo que sé es que hay esta investigación por parte del propio Congreso y que tendría que definir el propio Congreso si procedió o no”, expresó. La mandataria añadió que esperará a conocer el texto íntegro de la resolución y las pruebas que forman parte del procedimiento legislativo antes de emitir una valoración definitiva sobre el caso.

SCJN MANTIENE A SAMUEL GARCÍA EN EL CARGO El pasado 13 de julio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación otorgó una suspensión para impedir que el Congreso de Nuevo León destituya o inhabilite a Samuel García como parte del juicio político promovido en su contra. La medida cautelar fue concedida por la ministra Estela Ríos, quien consideró que una eventual separación del gobernador podría ocasionar un daño considerable a la administración pública estatal y afectar el funcionamiento de las instituciones mientras se resuelve el fondo del litigio. Como consecuencia de esta determinación, García Sepúlveda permanecerá en el cargo hasta que la Suprema Corte emita una resolución definitiva sobre la controversia. JUICIO POLÍTICO DERIVA DE DENUNCIAS PRESENTADAS EN EL CONGRESO El procedimiento legislativo fue promovido a partir de denuncias relacionadas con presuntos actos de corrupción e irregularidades administrativas atribuidas al gobernador de Nuevo León. De acuerdo con la información disponible, las denuncias fueron impulsadas tanto por legisladores de oposición como por integrantes de Morena en el Congreso local. El juicio político forma parte de una serie de confrontaciones entre el Poder Ejecutivo estatal y el Congreso de Nuevo León que se han desarrollado desde finales de 2025, periodo en el que diputados locales iniciaron diversas investigaciones sobre la administración encabezada por Samuel García. La aprobación del inicio del juicio político abrió la posibilidad de que el mandatario pudiera ser destituido e inhabilitado para ejercer cargos públicos, escenario que quedó suspendido temporalmente con la resolución de la Suprema Corte. RESOLUCIÓN GENERA REACCIONES EN NUEVO LEÓN La suspensión concedida por la SCJN generó distintas reacciones entre los grupos parlamentarios del Congreso de Nuevo León. Diputados de diferentes fuerzas políticas calificaron la resolución como un “blindaje” judicial al gobernador, al considerar que limita el avance del procedimiento legislativo iniciado en su contra. Por otra parte, legisladores cercanos al Ejecutivo estatal manifestaron que la decisión representa una medida para preservar la estabilidad institucional y garantizar la continuidad del gobierno mientras se resuelve el litigio constitucional.

PRESIDENTA INSISTE EN TRANSPARENTAR LA DECISIÓN JUDICIAL Durante su intervención, Sheinbaum reiteró que la Suprema Corte debe hacer públicos los razonamientos jurídicos que sustentan la suspensión. “Es la ministra quien tiene que dar toda la información de por qué toma esta decisión”, declaró. La presidenta insistió en que esperará conocer tanto la resolución completa de la ministra Estela Ríos como las pruebas que forman parte del expediente legislativo antes de emitir un posicionamiento definitivo sobre el proceso que enfrenta el gobernador de Nuevo León. Mientras tanto, la suspensión otorgada por la Suprema Corte mantiene sin efectos cualquier resolución del Congreso local que implique la destitución o inhabilitación de Samuel García, en tanto el máximo tribunal del país analiza el fondo del asunto.