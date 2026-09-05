Conoce al mexicano que convirtió 30 años en EU en la plataforma ‘Retache’ para otros retornados

CIUDAD DE MÉXICO- Después de vivir 30 años en Estados Unidos, un mexicano con ciudadanía estadounidense regresó voluntariamente a su país natal ante la ansiedad por el endurecimiento de las políticas migratorias y, tras descubrir lo difícil que era reintegrarse en México, creó la plataforma ‘Retache’ para conectar con una creciente población de retornados. Cuando Mariano Ávila, un periodista de 48 años, volvió a Ciudad de México en junio de 2025, pasó de ser el compatriota que venía de visita a reconstruir su vida como migrante de retorno, esta vez, sin boleto de vuelta.

Al principio, la idea era que sus hijos tuvieran la experiencia de vivir un par de años en México y no en su país, donde nacieron y crecieron, “pero por ser mexicano y de tez morena, te están diciendo: tú no perteneces”, afirma en entrevista con EFE. Sin embargo, continúa, con los cambios políticos en EE.UU., tras el regreso del presidente Donald Trump en 2025, le daba terror que lo quisieran “deportar o arrestar” o que a sus hijos “los mandaran aunque fuera por tres horas” a un centro de detención. ”Todos somos ciudadanos, pero aun en esas circunstancias, el trauma de que mis hijos los metieran a un (...) campo de concentración. Eso a mí me aterró”, relata. DE TENER PAPELES EN EU A EXPLICAR CÓMO OBTENERLOS EN MÉXICO Aun así, reconoce que volvió en condiciones más favorables que muchos otros mexicanos y recordó el consejo de un exembajador de usar su experiencia para apoyar a quienes recorren el mismo camino “pero tal vez con menos recursos y esposados”. Así nació ‘Retache’, un proyecto “improvisado” que arrancó con un video en octubre de 2025 y superó el millón de vistas y los 30 mil seguidores dos semanas después. Empezó con contenido sobre trámites básicos, como la credencial de elector o el registro fiscal, y luego sumó, junto a un equipo de voluntarios, guías para hacer el retorno “más viable y más cómodo” e historias de regreso, algunas “muy fuertes” y otras más cotidianas.

Para el nombre eligió una expresión mexicana asociada con la idea de regresar que, según Ávila, puede tener distintos significados “siempre y cuando quiera decir retorno”. ’RETACHADOS’, RECHAZADOS y RETORNADOS ”Por un lado, te rechazan, y ese es tu ‘retache’. Por otro, regresas por gusto y ese es un ‘retache’. Si te tumban y te levantas otra vez, pues es como que ya ‘retachó’”, explica. Esa “complejidad”, considera, resume “la condición en la que regresa el mexicano” de Estados Unidos. ”Regresamos a veces con el sueño americano en las manos y a tratar de encontrar un sueño mexicano. Otras veces, el sueño americano fue una pesadilla y nos aplastó y regresamos retachados, digo, rechazados, tratando de crear una nueva realidad y buscando otra vez un sueño mexicano”, desarrolla.

Entre el 20 de enero de 2025 y el 14 de agosto de 2026, EE.UU. repatrió a 271,193 mexicanos, según las últimas cifras oficiales, que no incluyen retornos voluntarios. Un estudio de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) entre mexicanos que regresaron de EE.UU. entre 2023 y 2025 halló que el 17 % volvió por motivos laborales o temor, y el resto por intervención de las autoridades. Los mexicanos de retorno tienen uno de los niveles más bajos de integración en México (0.59 sobre 1), solo por encima de los migrantes nacidos en otros países (0.55), según el índice ‘Semillas en Trayectoria’. Para Ávila, el próximo desafío es construir un “sueño mexicano” con mayor movilidad económica, donde quien empieza lavando platos pueda, como ocurre en Estados Unidos, acabar “siendo el dueño del restaurante”. ”Queremos ser partícipes en pleno (...) No queremos estar al margen de la sociedad mexicana a la que estamos contribuyendo desde hace décadas”, zanja. Por María Julia Castañeda, Agencia de Noticias EFE.