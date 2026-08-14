Más de 271 mil mexicanos han sido repatriados de EU y atendidos por México te Abraza

Céspedes señaló que, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, las personas repatriadas reciben atención con un trato digno y humano, con el objetivo de facilitar su reinserción en sus comunidades de origen.

Durante la conferencia matutina de este viernes en Palacio Nacional, el funcionario detalló que 171 mil 508 connacionales regresaron o fueron deportados por vía terrestre, mientras que 99 mil 685 llegaron al país por vía aérea.

Más de 271 mil mexicanos han sido repatriados desde Estados Unidos a México en lo que va de 2026 y atendidos mediante el programa México te Abraza, informó el director general del Instituto Nacional de Migración ( INM ), Sergio Salomón Céspedes.

MÉXICO TE ABRAZA OPERA LAS 24 HORAS DURANTE TODO EL AÑO

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, explicó que México te Abraza funciona los 365 días del año y las 24 horas, con la participación de 34 dependencias federales y los gobiernos de 14 estados.

El programa tiene como objetivo proporcionar atención a los mexicanos que regresan al país y facilitar su traslado hacia sus comunidades de origen.

Los principales puntos de ingreso terrestre se encuentran en Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas.

En el caso de los retornos por vía aérea, los connacionales son recibidos en aeropuertos de Tulum, Villahermosa, Morelia, Mérida, Huatulco, Campeche, Oaxaca, San Luis Potosí y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), en el Estado de México.

REPATRIADOS RECIBEN ALIMENTOS, TRANSPORTE Y DOCUMENTOS

Rodríguez explicó que, al llegar a México, los connacionales reciben una carta de repatriación que les permite acceder a los servicios contemplados en México te Abraza.

Entre los apoyos disponibles se encuentran alimentos, espacios seguros para descansar, asistencia jurídica, la posibilidad de realizar llamadas telefónicas a familiares y transporte hacia sus comunidades de origen.

La secretaria de Gobernación indicó que, del 20 de enero al 31 de julio, el programa acumuló más de un millón 567 mil servicios.

Entre las acciones realizadas se encuentran la entrega de más de 453 mil raciones de alimentos calientes y 200 mil 105 traslados hacia comunidades de origen.

También se han entregado más de 180 mil tarjetas Paisano y se han expedido 138 mil 669 documentos, entre CURP y actas de nacimiento.

ENTREGAN APOYO ECONÓMICO PARA EL TRASLADO

Como parte de los servicios proporcionados a los mexicanos retornados, el Gobierno de México también ha entregado la tarjeta Bienestar Paisano.

De acuerdo con Rodríguez, más de 80 mil personas han recibido este apoyo económico de 2 mil pesos, destinado a cubrir gastos relacionados con su traslado hacia sus comunidades de origen.

La funcionaria señaló que el Instituto Nacional de Migración ha realizado más de 200 mil traslados de connacionales hacia los estados de los que son originarios.