Considera Sheinbaum que ‘Ley Esposa’ no necesariamente beneficia a mujeres

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo consideró que la denominada “Ley Esposa”, que obligaría a postular a candidatas a gubernaturas, no necesariamente beneficiaría a las mujeres.

Durante su conferencia de prensa matutina, Sheinbaum sostuvo que en ocasiones el género o la paridad no son el fondo.

“La parte de que a fuerzas allá una vez mujer otra vez hombre en los estados, pues hay que ver si es procedente jurídicamente, tiene sus pros y tiene también pues sus contras, porque muchas veces pues va orientado, no necesariamente es el género o la paridad, lo que está en el fondo sino otros temas”, afirmó Sheinbaum.

“Entonces ahí pues mi recomendación es que lo analicen bien todos los Congresos estatales que están en esta vía, porque finalmente pues los partidos ya tienen que presentar la paridad”.

“Entonces, no es claro que esto de que sea una vez mujer, una vez hombre, sea necesariamente para ayudar a las mujeres”, aseguró.

Dijo que se le pidió al exministro Arturo Zaldívar revisar si está en el marco de la ley avalada en San Luis Potosí, donde el Congreso local aprobó una reforma que estipula que únicamente se puede postular a mujeres en las elecciones de 2027, con el objetivo de dar “alternancia de género”.

“Lo pongo debate, no tengo claro, incluso le pedí al Ministro Zaldívar que pudiera revisar si está dentro de la ley ya pasó en San Luis Potosí y en efecto lo traen en otros estados, qué tan, si es jurídicamente viable o no, más allá de que lo impugne un partido político u otro”.

Sheinbaum dijo que en 2027, cuando se eligen 17 gubernaturas, tendrá que haber nueve mujeres y ocho hombres en las candidaturas.

“Está bueno el debate, mi opinión personal es que todo caso hay que ver si jurídicamente es procedente o no doy mi opinión, es que el Instituto Nacional Electoral ya definió un esquema para que haya paridad siempre en los candidatos, candidatas a Gobernadores, Gobernadoras de los partidos”, manifestó la Jefa del Ejecutivo.

“Entonces por ejemplo son 17 Gubernaturas a elegirse en el 2027, entonces el INE dice tiene que garantizarse que la mitad, en este caso son nueve porque es la mitad más uno, es decir siempre tienen que haber mayoría mujer, nueve tienen que ser candidatas, mujeres y ocho tienen que ser candidatos hombres, con eso ayuda a la paridad”.