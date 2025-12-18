Considera Sheinbaum que ‘Ley Esposa’ no necesariamente beneficia a mujeres

México
/ 18 diciembre 2025
    Considera Sheinbaum que ‘Ley Esposa’ no necesariamente beneficia a mujeres
    Sheinbaum dijo que el INE ya estableció un mecanismo para garantizar la paridad de género. FOTO: CUARTOSCURO

La Presidenta pidió a Arturo Zaldívar, coordinador de Política y Gobierno, revisar reforma aprobada en SLP, que obliga a postular mujeres en 2027

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo consideró que la denominada “Ley Esposa”, que obligaría a postular a candidatas a gubernaturas, no necesariamente beneficiaría a las mujeres.

Durante su conferencia de prensa matutina, Sheinbaum sostuvo que en ocasiones el género o la paridad no son el fondo.

TE PUEDE INTERESAR: Debe FGR explicar perdón anulado a Raúl Rocha: Claudia Sheinbaum

“La parte de que a fuerzas allá una vez mujer otra vez hombre en los estados, pues hay que ver si es procedente jurídicamente, tiene sus pros y tiene también pues sus contras, porque muchas veces pues va orientado, no necesariamente es el género o la paridad, lo que está en el fondo sino otros temas”, afirmó Sheinbaum.

“Entonces ahí pues mi recomendación es que lo analicen bien todos los Congresos estatales que están en esta vía, porque finalmente pues los partidos ya tienen que presentar la paridad”.

“Entonces, no es claro que esto de que sea una vez mujer, una vez hombre, sea necesariamente para ayudar a las mujeres”, aseguró.

Dijo que se le pidió al exministro Arturo Zaldívar revisar si está en el marco de la ley avalada en San Luis Potosí, donde el Congreso local aprobó una reforma que estipula que únicamente se puede postular a mujeres en las elecciones de 2027, con el objetivo de dar “alternancia de género”.

“Lo pongo debate, no tengo claro, incluso le pedí al Ministro Zaldívar que pudiera revisar si está dentro de la ley ya pasó en San Luis Potosí y en efecto lo traen en otros estados, qué tan, si es jurídicamente viable o no, más allá de que lo impugne un partido político u otro”.

Sheinbaum dijo que en 2027, cuando se eligen 17 gubernaturas, tendrá que haber nueve mujeres y ocho hombres en las candidaturas.

“Está bueno el debate, mi opinión personal es que todo caso hay que ver si jurídicamente es procedente o no doy mi opinión, es que el Instituto Nacional Electoral ya definió un esquema para que haya paridad siempre en los candidatos, candidatas a Gobernadores, Gobernadoras de los partidos”, manifestó la Jefa del Ejecutivo.

“Entonces por ejemplo son 17 Gubernaturas a elegirse en el 2027, entonces el INE dice tiene que garantizarse que la mitad, en este caso son nueve porque es la mitad más uno, es decir siempre tienen que haber mayoría mujer, nueve tienen que ser candidatas, mujeres y ocho tienen que ser candidatos hombres, con eso ayuda a la paridad”.

Temas


Elecciones
Paridad De Género
Política México

Personajes


Claudia Sheinbaum

Alejandro Montenegro

Alejandro Montenegro

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad del Valle de México con Especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Colaborador de VANGUARDIA desde 2012 y editor desde 2020 en temas de coyuntura nacional, internacional y de economía.

Ferviente aficionado de los deportes y de los libros de Guillermo Arriaga. También me gusta jugar futbol, ir al cine y ver series de televisión.

COMENTARIOS

Selección de los editores
La CFE anunció la construcción de las centrales fotovoltaicas Carbón II y Río Escondido en Coahuila.

Coahuila recibirá inversión millonaria para dos proyectos de energías limpias; aseveran habrá mayor estabilidad en red eléctrica
La antigua estación La Encantada deberá ser preservada ante los trabajos del tren de pasajeros.

Por Tren Saltillo–Monterrey deberán reubicar la antigua estación La Encantada, de valor histórico
La situación legal de Raúl Rocha Cantú, empresario mexicano y copropietario de Miss Universo, se complica tras la emisión de una nueva orden de aprehensión por delincuencia organizada, tráfico de armas y huachicol.

Van por Raúl Rocha Cantú... Juez emite nueva orden de captura contra dueño de Miss Universo
La empresa, que tiene su domicilio en la misma dirección que TV Azteca, lleva meses en crisis, pero no difunde públicamente sus estados financieros.

Busca la bancarrota empresa petrolera de Ricardo Salinas

Víctor de la Rosa informó que la aplicación Aquí Vamos se encuentra lista en lo técnico, pero su lanzamiento aún se evalúa ante la falta de datos que justifiquen su utilidad real.

Saltillo: IMMUS evalúa uso de la app de Aquí Vamos y replantea paradas del transporte
Especialistas recomendaron reforzar medidas de prevención en los hogares, como fumigaciones periódicas y revisión de espacios cerrados.

Ataques de araña violinista se disparan un 55% respecto a 2024 en Coahuila
Las deudas no permanecen para siempre en el Buró de Crédito. En México, la ley establece plazos claros para eliminar registros negativos según el monto adeudado y la existencia de procesos legales.

Buró de Crédito... ¿En cuánto tiempo se borra una deuda?
Favorita. A más de 30 años de su lanzamiento, ‘All I Want for Christmas Is You’ suma 20 semanas en el número uno del Billboard Hot 100, supera los 50 millones de copias vendidas y acumula más de 834 millones de reproducciones en YouTube, reafirmando a Mariah Carey como la ‘Reina de la Navidad’.

Mantiene Mariah Carey su trono como la ‘Reina de la Navidad’ con su icónica canción