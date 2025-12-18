Debe FGR explicar perdón anulado a Raúl Rocha: Claudia Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) detallar su decisión de revertir el acuerdo que tenía Raúl Rocha Cantú, dueño de Miss Universo, de beneficio de testigo colaborador.

“Tiene que informar la Fiscalía, es un tema de la Fiscalía, y tienen que informar; pero sí tenemos información. Pero a quien le corresponde informarlo es a la Fiscalía”, comentó Sheinbaum en conferencia mañanera.

TE PUEDE INTERESAR: Afirma Gobierno de Sheinbaum que 145 mil 537 mexicanos han sido deportados por Trump en su segundo mandato

La FGR, ya con Ernestina Godoy al frente, echó abajo el acuerdo que se tenía con Rocha, implicado en una red de huachicol, quien contaba con un beneficio como testigo colaborador que se suscribió en la gestión de Alejandro Gertz Manero.

El lunes pasado, un juez federal ordenó reactivar la orden de captura contra el presunto líder de un grupo criminal.

Octavio Alarcón Terrón, Juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Querétaro, ordenó la aprehensión de Rocha Cantú por delincuencia organizada en modalidad de tráfico de armas e hidrocarburos.

El beneficio de testigo colaborador tuvo una duración de 26 días, por lo que ahora se le considera prófugo de la justicia. En caso de ser detenido, el delito por el que se le busca amerita la medida de prisión preventiva oficiosa.