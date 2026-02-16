Contingencia ambiental activa en la CDMX y el Estado de México; emiten ‘Hoy no circula’

México
/ 16 febrero 2026
    Contingencia ambiental activa en la CDMX y el Estado de México; emiten 'Hoy no circula'
    CUARTO OSCURO | Andrea Murcia Monsivais

Para los ciudadanos y próximos visitantes de la CDMX, se recomienda verificar las especificaciones de la calidad del aire y las limitaciones que provoca en la movilidad del tráfico

Tras la emisión de la alerta ambiental en la CDMX y en el Edomex, el 12 de febrero, la cual fue suspendida dos días después, se reinició una nueva contingencia ambiental. Y según ha especificado la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), esta seguirá desde el 15 de febrero al 17 del mismo mes, hasta nuevo aviso.

Por ello, las autoridades han implementado, nuevamente, la estrategia contra la contaminación vehicular ‘Hoy no circula’ en las inmediaciones del Valle de México.

TE PUEDE INTERESAR: POLITICÓN: Respira Saltillo aire tóxico de 120 ladrilleras, identificadas como focos de contaminación

La actualización del comunicado de la CAMe mantuvo que la contingencia ambiental permanecerá catalogada en la fase I. El sitio de origen, con presuntos mayores índices de ozono, son las alcaldías de Coyoacán y Tlalpan.

A causa de un fenómeno anticiclónico estacionado en la región del Valle de México, la concentración de aire seco permite que la radiación solar se enfoque y almacene ozono.

Para mitigar las cantidades de contaminación ambiental, se implementará el ‘Hoy no circula’ con las siguientes especificaciones:

*) A partir de las 5 de la mañana, hasta las 22 horas, no podrán transitar todos los vehículos con holograma de verificación 2 y con holograma 1, cuyo último dígito sea 2, 4, 6, 7, 8 y 0.

*) También habrá restricciones para los automóviles con holograma 0 y 00, engomado rosa, con terminación 7 y 8.

*) Los taxis podrán transitar desde las 5 de la mañana, hasta las 22 horas. También los autos con placas ecológicas e híbridos tendrán permitido transitar.

TE PUEDE INTERESAR: Gran masa de aire seco mantiene a la Ciudad de México en contingencia ambiental

Se destaca que, para emergencias de servicio médico, los ciudadanos podrán transitar el 17 de febrero en la Ciudad de México.

