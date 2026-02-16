Contingencia ambiental activa en la CDMX y el Estado de México; emiten ‘Hoy no circula’

Tras la emisión de la alerta ambiental en la CDMX y en el Edomex, el 12 de febrero, la cual fue suspendida dos días después, se reinició una nueva contingencia ambiental. Y según ha especificado la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), esta seguirá desde el 15 de febrero al 17 del mismo mes, hasta nuevo aviso.

Por ello, las autoridades han implementado, nuevamente, la estrategia contra la contaminación vehicular ‘Hoy no circula’ en las inmediaciones del Valle de México.

La actualización del comunicado de la CAMe mantuvo que la contingencia ambiental permanecerá catalogada en la fase I. El sitio de origen, con presuntos mayores índices de ozono, son las alcaldías de Coyoacán y Tlalpan.

A causa de un fenómeno anticiclónico estacionado en la región del Valle de México, la concentración de aire seco permite que la radiación solar se enfoque y almacene ozono.