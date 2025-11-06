Contralmirante acusado de huachicol fiscal es declarado prófugo de la justicia

La jueza federal Nancy Selena Hidalgo Pérez reactivó la orden de aprehensión que se libró contra el contralmirante de la Secretaría de Mariana, Fernando Farías Laguna, señalado en el caso de la red de ‘huachicol fiscal’, luego de no acudir a la audiencia de imputación el 5 noviembre y quien tiene a su hermano Manuel Roberto en la cárcel.

En la audiencia que estaba programada por jueza de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con sede en Almoloya de Juárez, para el miércoles, sería imputado por su probable responsabilidad en el delito de delincuencia organizada relacionada con el robo y manejo ilegal de hidrocarburos.

No es la primera vez que Fernando Farías no comparece ante las autoridades, ya que la primera audiencia programada para el 30 de septiembre fue reagendada para el mes de octubre; pero posteriormente se pospuso para el 5 de noviembre, pese a que su defensa había pedido posponer la audiencia del miércoles -al no contar con las copias completas de la carpeta de investigación-, no acudió a la cita.

PRÓFUGO DE LA JUSTICIA

Sin embargo, Hidalgo Pérez declaró al sobrino político del exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, sustraído de la acción de la justicia y dio luz verde a la Fiscalía General de la República (FGR) para ejecutar el mandamiento judicial en el que se le acusa del delito de delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos, en la carpeta de investigación FED/FEMDO/FEIORPIFAMFCDMX/0000568/2024.

Lo anterior, en virtud de que no acudió a comparecer y además de que en el amparo que promovió se le negó la suspensión definitiva y se declaró sin materia el incidente de suspensión derivado del mismo.

Por lo que, la jueza Nancy Selene Hidalgo Pérez lo declaró prófugo de la justicia y ante la necesidad de cautela, reactivó la orden de aprehensión que había sido congelada derivado del amparo que interpuso la defensa de Fernando Farías.

La juzgadora señaló que los elementos que lleven a cabo la aprehensión de Fernando Farías Laguna, deberán recluirlo en el penal de máxima seguridad del Altiplano, e informarlo al Centro de Justicia Penal Federal, así como a la agente del Ministerio Público de la Federación para que solicite la audiencia inicial respectiva.

Asimismo, señaló que los agentes designados para el cumplimiento del mandamiento judicial, deberán entregar una copia del mismo a Farías Laguna, a efecto de que tenga conocimiento del motivo de su detención.

(Con información de El Universal)