Contrasta austeridad de Sheinbaum con lujos de Josefina Rodríguez titular de Sectur

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    Contrasta austeridad de Sheinbaum con lujos de Josefina Rodríguez titular de Sectur
    La funcionaria ha recurrido al retoque digital para remover relojes de alta gama y logotipos de ropa italiana en sus publicaciones públicas. Instagram
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Pese al discurso de austeridad del Gobierno federal, la secretaria de Turismo y su prometido exhiben piezas de lujo de hasta 900 mil pesos

Ayer la presidenta Claudia Sheinbaum abrió su mensaje político del Segundo Informe con el exhorto a los servidores públicos de comportarse con sencillez y humildad y no como antes cuando, dijo, “se utilizaban los recursos públicos para excentricidades y lujos”.

Pero la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, no parece estar en esa sintonía.

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Próxima a contraer nupcias, la secretaria y su futuro esposo, Iván García Juárez, ostentan lujos lejanos de la austeridad que pregona la 4T.

Josefina Rodríguez luce orgullosa de un anillo de diamantes que puede costar hasta 900 mil pesos, un reloj de 140 mil pesos, vestidos de 30 mil pesos y zapatillas de 17 mil 500 pesos.

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Su novio, Iván García, actual procurador ambiental en Tlaxcala, no se queda atrás. Usa relojes Rolex de 153 mil pesos o mocasines de 30 mil.

Con 37 años de edad, Rodríguez es la secretaria más joven del Gabinete y tiene un sueldo neto de 132 mil pesos mensuales. Como procurador ambiental estatal, Iván García gana 95 mil pesos.

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El anillo de diamantes le fue entregado por su prometido a Josefina durante su viaje a Madrid, donde acudió a la Feria Internacional de Turismo (FITUR 2026) en enero pasado.

Consciente de que no puede ostentar los lujos en sus redes públicas, la secretaría de Turismo tiene el cuidado de borrar prendas caras en fotos comprometedoras.

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Es el caso de una foto en un yate junto a su novio, donde aparece en el perfil privado de Instagram con el reloj Cartier de 140 mil pesos en su muñeca derecha e Iván con un Rolex Yacht-Master II de 420 mil pesos en su muñeca izquierda.

Pero en otra foto de difusión pública, los relojes y hasta el logo de su traje de baño italiano Moncler de 7 mil pesos fueron borrados.

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