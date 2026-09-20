Controla narco zonas de México... y Ejército planea ¡museo!

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Controla narco zonas de México... y Ejército planea ¡museo!
    Mientras el crimen organizado controla varias zonas del País, el Ejército planea un megamuseo con una inversión de mil 658 mdp. GALO CAÑAS/CUARTOSCURO

Secretaría de la Defensa Nacional pretende construir tanto un Museo del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional

Mientras el crimen organizado controla varias zonas del País, el Ejército planea un megamuseo con una inversión de mil 658 mdp.

La Secretaría de la Defensa Nacional pretende construir tanto un Museo del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, así como el Centro Nacional de Historia Militar, en la Primera Sección del Bosque de Chapultepec.

El proyecto, para el cual ya busca obtener las autorizaciones de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema), impactaría una superficie de 55 mil 624 metros cuadrados del bosque, considerada un Área de Valor Ambiental.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/incautan-a-crimen-organizado-221-mas-explosivos-en-2026-LD23462823

De acuerdo con el proyecto, al que Grupo REFORMA tuvo acceso, la obra se realizaría en un periodo estimado de 36 meses.

La zona que sería afectada está situada al fondo del Campo Militar Marte y del Centro Cultural del Bosque, y se extiende desde la Calzada Chivatito hasta el Periférico El área de 55 mil 624 metros cuadrados es mayor a la del Zócalo, que ronda los 46 mil 800 metros cuadrados.

La última intervención realizada en esa zona, actualmente cubierta de flora y fauna, fue la construcción, a finales de 2022, de la Calzada Flotante, que cruza el área para conectar peatonalmente la Primera con la Segunda Sección. Sin embargo, el impacto fue menor.

El proyecto de la Defensa contempla un estacionamiento con capacidad para 447 automóviles y ocho autobuses, abierto al público, así como otro privado para uso oficial, con espacio para seis vehículos.

El programa arquitectónico contempla dos edificios principales de dos y tres niveles, donde se albergarán las salas de exposiciones del Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional, con espacio incluso para la exhibición de aeronaves.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/grupo-criminal-ardillos-gobierna-desde-hace-20-anos-en-16-municipios-del-centro-de-guerrero-ON23598143

También está proyectado un auditorio con capacidad para 364 personas, una tienda de souvenirs y una cafetería.

El Centro Nacional de Historia Militar será otro edificio de tres plantas, donde se prevé contar con dos áreas de consulta con capacidad para 100 personas, el acervo del Archivo Histórico de la Defensa, el de la biblioteca especializada y un taller de digitalización.

Un cuarto edificio, también de tres niveles, estará destinado a funcionar como taller de restauración y alojamiento del personal militar. En las plantas superiores se proyecta alojar a 174 elementos de tropa y oficiales, 87 hombres y 87 mujeres.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Ejército
Seguridad
museos

Localizaciones


México

Organizaciones


Sedena
Guardia Nacional
Fuerza Aérea

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

Selección de los editores
Realizada con IA.

De la bóveda de Coca-Cola a los secretos de la IA
Tres personas murieron este domingo en la región de Moscú por un ataque ucraniano con drones en la principal jornada de las elecciones parlamentarias en Rusia, informaron las autoridades locales.

Ucrania lanza ataque de más de mil drones contra Rusia; dañan refinería y edificio residencial
2025 fue uno de los años más secos en más de tres decenios para ríos de todo el planeta, dice informe.

Alerta la disminución de agua subterránea en México
La Secretaría de Educación de Coahuila advirtió que representa un reto la integración de niños genio a niveles educativos superiores.

Detectan en Coahuila a más de mil niños genio en educación básica
NosotrAs: El espejismo de la libertad

NosotrAs: El espejismo de la libertad
Este día, domingo 20 de septiembre, una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico o posible ciclón tropical al sur de las costas de Jalisco, Colima y Michoacán, propiciará lluvias.

Alerta SMN por formación de posible ciclón en Jalisco, Colima y Michoacán; provocará lluvias intensas
Desarrollo Rural sostiene que Coahuila cumple con todos los requisitos para reanudar la exportación.

Prevén reapertura de frontera para exportar ganado a EU por Coahuila en diciembre
true

El caso Torreón y el silencio de la Fiscalía Anticorrupción