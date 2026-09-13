Incautan a crimen organizado 221% más explosivos en 2026

El aseguramiento de explosivos utilizados por el crimen organizado se disparó en los últimos dos años: pasó de un promedio de 220 artefactos al mes en 2024 a 706 durante los primeros ocho meses de 2026, un incremento de 221 por ciento. En lo que va de este año, la Secretaría de la Defensa Nacional ha asegurado 5 mil 648 artefactos, más del doble de los 2 mil 635 registrados en todo 2024.

La magnitud del salto también se refleja en el acumulado reciente: entre enero de 2025 y agosto de 2026 fueron localizados 15 mil 452 artefactos, equivalentes al 73 por ciento de todos los asegurados por la Defensa desde 2020. Los registros incluyen minas, cargas preparadas para drones y artefactos encontrados en vehículos, casas de seguridad, campamentos, laboratorios y zonas serranas. El fenómeno quedó expuesto con el coche bomba que estalló el 30 de agosto frente a una comandancia policial de Ojocaliente, Zacatecas, con un saldo de 11 personas lesionadas y daños en viviendas y vehículos.

Sinaloa concentra buena parte de esta expansión: los aseguramientos pasaron de 107 artefactos en 2024 a 5 mil 298 en 2025, que coincide con el inicio de la guerra entre Los Chapitos y La Mayiza. En 2026 sumaron 3 mil 393 hasta el mes de agosto. Para David Saucedo, consultor en seguridad, esta evolución configura una tendencia de “narcoterrorismo”, por el uso de coches bomba, minas y otros artefactos para generar temor entre la población.