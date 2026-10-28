Corea del Sur y Europa apuestan por el metanol verde: una industria que también abre oportunidades para México

La iniciativa contempla el desarrollo de un proyecto de metanol verde y de capacidades de abastecimiento para el sector marítimo. Se trata de un acuerdo en etapa de preparación, no de una instalación que ya esté produciendo combustible. Su relevancia radica en la intención de conectar industria, puertos y nuevas necesidades de las navieras.

La transformación del transporte marítimo está abriendo un nuevo frente de inversión: no basta con construir embarcaciones capaces de utilizar combustibles alternativos. También hacen falta plantas de producción, terminales de almacenamiento, infraestructura de suministro y personal preparado para operarlas. Un reciente acuerdo impulsado en el puerto de Riga, en Letonia , con participación surcoreana, refleja esa tendencia.

El interés tiene una explicación práctica. A medida que crece la flota de embarcaciones diseñadas para utilizar metanol, aumenta también la importancia de contar con combustible disponible en los lugares adecuados. Las adaptaciones tecnológicas de los buques, las condiciones de seguridad y la capacitación de quienes participan en el abastecimiento forman parte de la misma cadena.

Para México, la conversación tiene una dimensión industrial. Su ubicación frente al Pacífico y su relación comercial con Asia permiten observar estas tendencias como un referente para desarrollar infraestructura y atraer inversiones vinculadas con combustibles de menores emisiones. Eso no significa que los puertos mexicanos formen parte automáticamente de los proyectos anunciados en Europa o Asia.

En Topolobampo, Sinaloa, está previsto Pacífico Mexinol, un proyecto para producir metanol de bajas emisiones. Su desarrollo se inscribe en un sector donde la capacidad de producción, los estándares ambientales, la infraestructura y la disponibilidad de proveedores pueden adquirir cada vez mayor importancia.

El alcance de estas oportunidades dependerá de la ejecución de los proyectos, de la demanda efectiva y de las condiciones técnicas y comerciales. Por ahora, el mensaje del acuerdo internacional es claro: la evolución de los combustibles marítimos también está impulsando decisiones de inversión en tierra firme.