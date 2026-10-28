Presume Samuel García como ‘nuevas’ carreteras rehabilitadas

En su mensaje, el emecista repitió su frase de que en 40 años no se construyeron carreteras en el Estado, aunque entre sus “logros” cuenta la ampliación o conclusión de proyectos iniciados por anteriores Administraciones, como el Periférico y la vía rápida al Aeropuerto.

El Gobernador Samuel García aprovechó el arranque del Congreso de Comercio Exterior Mexicano para presumir la construcción de ocho nuevas carreteras, aunque la mayoría son rehabilitaciones o ampliaciones a vías ya existentes.

La supuesta construcción de ocho carreteras fue cuestionada ayer en el Congreso estatal, durante la Glosa del Quinto Informe del Mandatario emecista.

Hoy, durante la apertura del foro de comercio exterior, el Gobernador sostuvo que el mejoramiento de la Aduana Colombia le deja al Estado cinco mil millones de pesos de participaciones adicionales, y con ello se financiaron los proyectos carreteros del sexenio.

“Con esa lana hemos hecho siete nuevas carreteras, teníamos 40 años sin hacer carreteras”, dijo en la inauguración del evento.

“Ya arrancamos ocho, terminamos siete de ocho”.

García destacó entre estas vías La Gloria-Colombia, asegurando que se pagó sola con los recursos que genera la Aduana.

“Cada tráiler que pasa te suma, se registra en Hacienda y el año que viene, aparte del dinero que te quedó de cuota local, te llega más participación”, expuso, sin mencionar que desde abril de este año implementó una segunda caseta de cobro para llegar a la aduana.

“Esa carretera se pagó solita, nos costó cinco mil millones hacer esa carretera y dos mil millones remodelar la aduana”, añadió, “esos siete mil millones a Nuevo León le salieron gratis porque ahora con esa aduana a Nuevo León nos llegan cinco mil millones extra de participaciones, y eso ya se queda para siempre”.