Costarán 52% más los partidos políticos en Nuevo León durante la elección del 2027

El financiamiento público estatal para los partidos políticos durante la elección del 2027 será de 572 millones de pesos, es decir, 52 por ciento más respecto al proceso de 2021, cuando también estuvo en juego la Gubernatura de Nuevo León. Aunque el Instituto Estatal Electoral (IEE) de Nuevo León aún no formaliza su propuesta de presupuesto para el próximo año, fuentes del organismo señalaron que la estimación interna es que se destinarán 3814 millones de pesos para el gasto ordinario de los partidos y casi 191 millones paralas campañas políticas. Los totales ya incluyen a los partidos PAZ y Somos (antes Somos México), que consiguieron su registro nacional este año, lo que les da derecho a recibir financiamiento público en las entidades.

Estas cifras se calculan cada año considerando el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) y el tamaño del padrón electoral en el Estado, que actualmente es de 4.7 millones de personas. El 70 por ciento de la bolsa se distribuye entre los partidos de acuerdo con los resultados de la última elección local y el 30 por ciento de manera equitativa. En Nuevo León, a los partidos nuevos se les asigna el 2 por ciento de la bolsa de 70 por ciento del gasto ordinario, más el proporcional para campañas. Así, a partir de las cifras proporcionadas por el IEE para el próximo año, se puede estimar que el partido que recibirá mayores recursos será MC, con 142.9 millones de pesos -95.3 para gasto ordinario y 47.6 para campañas-, seguido de Morena, con 116.8 millones, y el PAN con 114.1 millones. Los siguientes en la lista serían el PRI, con 85.3 millones; el Partido Verde, con 45.6 millones; el PT, con 40.2 millones; VidaNL con 11.1 millones, y PAZ y Somos con 7.8 millones cada uno.

Todos estos datos corresponden sólo al financiamiento para partidos y son independientes de los gastos operativos de los órganos electorales y de la organización del proceso. Las cifras son ajenas también a las elecciones federales, que en 2027 renovarán la Cámara de Diputados y están a cargo del Instituto Nacional Electoral (INE). Mentor Tijerina, consultor político, explicó que más allá de estos números e incrementos, que se calculan con bases en fórmulas establecidas en la ley, lo más importante es conocer los topes de campaña y vigilar que éstos se cumplan, cosa que no suele suceder.